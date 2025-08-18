Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung giảm còn 56%

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 22/8 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.004 người trên 18 tuổi Hàn Quốc thực hiện từ ngày 19-21/8.Trong tuần này, 56% cử tri đánh giá Tổng thống đang làm tốt công tác điều hành đất nước, giảm 3% so với tuần trước, hai tuần giảm liên tiếp. Ngược lại, tỷ lệ đánh giá Tổng thống làm chưa tốt đạt 35%, 9% cử tri không đưa ra ý kiến.Trong số các cử tri ủng hộ, lý do được chọn hàng đầu là "kinh tế và dân sinh", chiếm 15%. Trong khi đó, 21% cử tri đánh giá tiêu cực lựa chọn lý do là "đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh 15/8".Trong các cuộc thăm dò của Gallup, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống sau khi đạt 64% vào trung tuần tháng 7 đã rơi xuống 59% vào tuần trước, và lần này là 56%. Nguyên nhân chính dẫn tới tỷ lệ ủng hộ giảm hai tuần liên tiếp được phân tích là do đợt đặc xá vừa rồi.Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trong tuần này đạt 44%, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân là 25%, đều tăng 3% so với tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc đạt 4%, đảng Cải cách mới 3%, đảng Thu nhập cơ bản 1%. 22% cử tri không ủng hộ đảng nào.Cuộc thăm dò nói trên được tiến hành theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại, với độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).