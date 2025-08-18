Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng tăng trưởng tiềm năng lên 3% thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng AI

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/8 đã công bố "Chiến lược tăng trưởng kinh tế của Chính phủ mới", trong đó đề ra mục tiêu tập trung bồi dưỡng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tất cả các lĩnh vực cả khối Nhà nước và tư nhân, đưa tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng lên 3%.Chính phủ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2025 là 0,9%, lần đầu tiên đưa ra mức dự báo dưới 1% kể từ sau đại dịch COVID-19. Tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc đang liên tục sụt giảm qua các năm, nhiều ý kiến lo ngại sẽ tiến sát ngưỡng 0% vào năm 2040.Chiến lược mà Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung lựa chọn để đột phá khủng hoảng chính là trí tuệ nhân tạo. Trước tiên, ở lĩnh vực công nghiệp, Chính phủ sẽ tập trung bồi dưỡng 7 lĩnh vực trong đó có robot AI, ô tô, drone và chíp bán dẫn. Ở lĩnh vực hành chính công, Chính phủ sẽ ứng dụng AI vào các lĩnh vực như phúc lợi, tuyển dụng, quản lý nộp thuế, thẩm định tân dược, nâng cao hiệu quả nghiệp vụ.Ngoài ra, Chính phủ sẽ đẩy mạnh giáo dục về AI để tất cả người dân ai ai cũng có năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời cải thiện đãi ngộ để tránh tình trạng chảy máu chất xám nhân tài AI. Chính phủ đặt tên chiến lược này là "Dự án đại chuyển đổi trí tuệ nhân tạo", bao trùm cả doanh nghiệp, Chính phủ và người dân.Song song với AI, Chính phủ sẽ đẩy mạnh tự chủ về vật liệu, linh kiện công nghệ cao như vật liệu siêu dẫn, đầu tư mạnh vào 15 lĩnh vực “siêu đổi mới” như năng lượng sạch, hydro, công nghệ sinh học K-Bio và nội dung sáng tạo.Để thực hiện kế hoạch trên, Chính phủ sẽ lập Quỹ tăng trưởng quốc dân quy mô hơn 100.000 tỷ won (71,6 tỷ USD). Thông qua chiến lược trên, Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng hiện đang ở mức 2% lên 3%.Cùng với đó, Chính phủ sẽ xúc tiến các đối sách hỗ trợ sinh hoạt cho người dân như bữa sáng 1.000 won (0,7 USD) cho sinh viên, hoàn tiền giao thông cho thanh niên và người cao tuổi, hỗ trợ chi phí dữ liệu di động.