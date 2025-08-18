Hàn Quốc sẽ đầu tư hơn 25 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển trong năm 2026

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 22/8 đã lần đầu chủ trì cuộc họp toàn thể của Hội đồng tư vấn khoa học công nghệ quốc gia kể từ sau khi nhậm chức. Ông Lee chỉ ra rằng lịch sử cho thấy quốc gia nào coi trọng và phát triển khoa học công nghệ thì hưng thịnh, quốc gia nào xem nhẹ thì phần lớn đều suy vong, qua đó khẳng định khoa học công nghệ là chiến lược cốt lõi cho tương lai đất nước.Đặc biệt, lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sẽ có “thời điểm vàng” trong hai đến ba năm tới, nếu bỏ lỡ giai đoạn này, Hàn Quốc sẽ mãi ở thế bám đuôi nước khác.Tại cuộc họp, Tổng thống công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong năm sau, Chính phủ sẽ phân bổ 35.300 tỷ won (25,12 tỷ USD) ngân sách cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng khoảng 20% so với năm nay, và là quy mô lớn nhất từ trước đến nay.Mặt khác, để thu hút và bồi dưỡng nhân tài, Chính phủ sẽ từng bước bãi bỏ Chế độ nghiên cứu dựa trên dự án (PBS). Chế độ này buộc các nhà nghiên cứu phải nhận dự án từ bên ngoài để trang trải chi phí nhân sự và hoạt động. Tuy nhiên, cơ chế này lâu nay bị chỉ trích vì khiến các nhà nghiên cứu chạy theo thành quả ngắn hạn và cản trở các công trình nghiên cứu quy mô lớn.Tổng thống nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển cần được gắn với việc phát triển các ngành công nghiệp chiến lược tương lai, phải hiện thực hóa sự tăng trưởng toàn diện, nơi mọi người dân đều được chia sẻ thành quả đổi mới.