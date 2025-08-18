Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít của Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc ngày 22/8 ra thông cáo báo chí, công bố Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik quyết định sẽ nhận lời mời tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít trong Thế chiến II của Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 3/9 tới.Tháp tùng ông Woo gồm các nghị sĩ Park Jie-won, Kim Tae-nyeon, Park Jeung, Hong Kee-won của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, nghị sĩ Kim Sung-won đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, nghị sĩ Kim Joon-hyung đảng Đổi mới Tổ quốc cùng Chánh Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Jo O-seop. Văn phòng Chủ tịch Quốc hội cho biết phái đoàn bao gồm các nghị sĩ chủ chốt trong Liên minh nghị sĩ Hàn-Trung, có hiểu biết sâu rộng về quan hệ song phương.Đại sứ Trung Quốc Đới Binh đã có buổi gặp với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc vào chiều ngày 21/8 để trao giấy mời. Phía Trung Quốc từng cân nhắc mời Tổng thống Lee Jae Myung, nhưng sau khi tham khảo ý kiến với Chính phủ Hàn Quốc, cuối cùng nước này quyết định mời Chủ tịch Quốc hội.Ngày Chiến thắng phát xít Nhật là ngày lễ quốc gia của Trung Quốc, kỷ niệm ngày Nhật Bản ký văn kiện đầu hàng 3/9/1945. Tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít năm 2015, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tham dự, một sự kiện hiếm hoi có sự hiện diện của nguyên thủ Hàn Quốc.