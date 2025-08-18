Quan chức thương mại Hàn-Mỹ gấp rút trao đổi trước thềm hội đàm thượng đỉnh

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo chiều ngày 21/8 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer.Hai bên được cho là đã sắp sếp lại nghị sự ở lĩnh vực thương mại trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 25/8 tới.Trước đó, trả lời báo giới ngày 30/7, ngay sau khi đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, Chánh Văn phòng Yeo cho biết đã được thỏa thuận khung với phía Mỹ tương tự các nước khác, và dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán về các nội dung cụ thể trong thời gian tới.Nối tiếp Chánh Văn phòng Yeo, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan cũng tới Washington vào ngày 22/8, dự kiến hội đàm với giới chức Mỹ như Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Năng lượng của nước này.