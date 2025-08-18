Ngoại trưởng Hàn Quốc bất ngờ sang Mỹ sớm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun đã lên đường sang Mỹ vào chiều ngày 21/8, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật dự kiến diễn ra ngày 23/8.Việc Ngoại trưởng xuất cảnh sớm được quyết định vào một ngày trước đó theo đề xuất từ phía Hàn Quốc chứ không phải Mỹ. Một quan chức Bộ Ngoại giao giải thích rằng ông Cho lên đường sớm để chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung, trực tiếp phối hợp và kiểm tra lần cuối với phía Mỹ. Tuy nhiên, hai bên được cho là vẫn chưa thống nhất xong lịch gặp giữa Bộ trưởng với các quan chức chủ chốt phía Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio.Ngoài ra, việc Ngoại trưởng không tháp tùng Tổng thống Lee thăm Tokyo mà lại sang Mỹ sớm được coi là một tình huống bất thường, làm dấy lên lo ngại rằng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ đã xuất hiện những biến số bất ngờ, đòi hỏi phải có sự can dự trực tiếp ở cấp cao.Về chương trình nghị sự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, phía Washington đã nêu ra các vấn đề như hiện đại hóa quan hệ đồng minh, mở rộng tính linh hoạt chiến lược của lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc, tăng cường đóng góp của Seoul và đàm phán thuế quan. Trong khi đó, Hàn Quốc đang thúc đẩy việc sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ.Có ý kiến cho rằng Washington có thể đã yêu cầu Seoul tham gia kiềm chế Trung Quốc ở mức độ cao hơn dự kiến, hoặc do những nghi ngại từ phía Mỹ về vấn đề sửa đổi Hiệp định năng lượng điện nguyên tử do Hàn Quốc đề xuất đã ảnh hưởng đến tình hình chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương.