Hơn 4 triệu lượt khách tham quan Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc từ đầu năm

Photo : YONHAP News

Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc ngày 21/8 cho biết trong vòng từ tháng 1 tới ngày 20/8, tổng số khách tham quan bảo tàng đạt 4.073.006 lượt, cao gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái (2.333.976 lượt).Một quan chức của bảo tàng đánh giá xu hướng gia tăng này cho thấy sự quan tâm lớn hơn bao giờ hết của cả công chúng trong và ngoài nước đối với văn hóa truyền thống Hàn Quốc.Đây là lần thứ hai kể từ năm 2023 số lượng khách tham quan Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc vượt mốc 4 triệu lượt. Tổng lượt khách thăm bảo tàng trong năm 2023 đạt 4.180.285 lượt, xếp thứ 6 trong số các bảo tàng thế giới theo kết quả khảo sát của tạp chí nghệ thuật Anh "The Art Newspaper". Đây cũng là con số cao nhất kể từ khi bảo tàng mở cửa vào năm 1945. Với xu hướng hiện tại, dự kiến lượng khách tham quan năm nay sẽ phá vỡ kỷ lục 2023.Cơn sốt của bộ phim hoạt hình Netflix "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ KPop) được phân tích là đang góp phần làm tăng sự quan tâm đối với bảo tàng và các sản phẩm của "MU:DS" (từ kết hợp giữa "muse" và "goods"), thương hiệu tổng hợp của các sản phẩm văn hóa Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc .Sáng cùng ngày, đạo diễn Maggie Kang của phim "Thợ săn quỷ KPop" đã trực tiếp đến thăm bảo tàng, cùng Giám đốc bảo tàng You Hong-june tham quan các phòng triển lãm.Vào ngày 27/9 tới, Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc sẽ tổ chức một sự kiện dành cho giới trẻ đó là "Cuộc thi hóa trang 2025" sau lần tổ chức đầu tiên vào năm ngoái. Tại sự kiện, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều màn hóa trang sáng tạo lấy cảm hứng từ các hiện vật trưng bày trong bảo tàng.Giám đốc You Hong-june khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm nhiều giải pháp để duy trì lượng khách tham qua từ nhiều thế hệ, trong đó có thanh niên 20-30 tuổi, phát huy hơn nữa xu hướng gia tăng tích cực này.