Phe đối lập xúc tiến luật điều chỉnh nhiệm kỳ lãnh đạo các cơ quan công lập Hàn Quốc

Photo : KBS News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành quyết định xúc tiến sửa đổi Luật quản lý cơ quan công lập, nhằm tạo cơ sở pháp lý để có thể thay thế một loạt lãnh đạo các cơ quan từng được bổ nhiệm dưới nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Theo định nghĩa trong luật, cơ quan công lập bao gồm doanh nghiệp Nhà nước như Tổng công ty điện lực (KEPCO), Tổng công ty khí gas (KOGAS), cơ quan bán Chính phủ như Cơ quan hưu bổng quốc gia (NPS), và các cơ quan công lập khác như Viện nghiên cứu phát triển (KDI), Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF).Căn cứ theo luật hiện hành, nhiệm kỳ của lãnh đạo các cơ quan này là 3 năm, không khớp với nhiệm kỳ Tổng thống là 5 năm, dẫn tới trường hợp nhân sự từ thời Chính phủ tiền nhiệm mâu thuẫn với Chính phủ mới, hoặc bị gây sức ép phải từ chức.Tại cuộc họp của Ủy ban Địa chính và giao thông Quốc hội hôm 19/8 vừa qua, đảng cầm quyền nêu ra nghi vấn Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Cơ quan Đường sắt Hàn quốc Lee Seong-hai nhận hối lộ. Ông này được bổ nhiệm hồi tháng 2 năm nay dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ngoài ông Lee, còn một số lãnh đạo cơ quan công lập khác được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ Chính phủ tiền nhiệm đang gây tranh cãi, như Giám đốc Bảo tàng độc lập Kim Hyung-seok, khiến đảng Dân chủ đồng hành quyết định "thay máu" một loạt vị trí.Đảng cầm quyền chỉ ra rằng ngay cả sau vụ thiết quân luật 3/12 năm ngoái, Chính phủ tiền nhiệm đã bổ nhiệm 53 lãnh đạo cơ quan công lập, trong đó có 22 người nhậm chức sau khi ông Yoon bị bãi nhiệm. Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Kim Byung-kee nhận định đây là một hành động "trơ trẽn" của Chính phủ tiền nhiệm, hòng cài cắm nhân sự vào bộ máy Chính phủ mới.Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống cũng bày tỏ lập trường ủng hộ kế hoạch sửa đổi luật của đảng cầm quyền. Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Woo Sang-ho nhấn mạnh quan điểm điều hành đất nước của Tổng thống Lee Jae Myung phải được phản ánh trong quá trình điều hành các cơ quan công lập.Về phần mình, đảng Sức mạnh quốc dân tuyên bố tuyệt đối không đồng ý sửa đổi luật, cảnh báo sẽ ngăn chặn quá trình sửa đổi. Người phát ngôn của đảng Park Seong-hoon đưa ra lập trường phản đối việc thay thế lãnh đạo các tổ chức công bằng những nhân sự “vừa ý chính quyền hiện tại”.Đảng Dân chủ đồng hành có kế hoạch chỉ định thông qua nhanh dự luật trên tại Quốc hội nếu đảng đối lập tiếp tục phản đối. Khi đó, dự thảo có thể được thảo luận trong vòng tối đa 180 ngày tại Ủy ban thường trực Quốc hội, tức sẽ khó thông qua trong năm nay.