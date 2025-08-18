Kẻ cầm đầu một tổ chức tội phạm mạng bị áp giải từ Thái Lan về Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Vào sáng ngày 22/8, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo đối tượng A (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm mạng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 38 tỷ won (27,2 triệu USD) từ các tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền điện tử của nhiều nhân vật có tiếng trong nước, đã bị áp giải từ Bangkok (Thái Lan) về sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc).Được biết, đối tượng này đã lập ra nhóm tội phạm mạng tại Thái Lan, xâm nhập vào các trang web của các nhà mạng viễn thông và thu thập trái phép thông tin cá nhân trong vòng tháng 8/2023 đến tháng 1 năm ngoái. Sau đó, y mở các số điện thoại dưới danh nghĩa nạn nhân, thực hiện chuyển tiền trái phép từ tài khoản của họ sang tài khoản tiền ảo, chiếm đoạt số tiền lớn.Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết các nạn nhân đã được xác nhận bao gồm nhiều nhân vật giàu có trong nước, trong đó có các nghệ sĩ nổi tiếng, chủ tịch các tập đoàn lớn và giám đốc công ty khởi nghiệp. Theo hãng tin Yonhap, trong số các nạn nhân còn có thành viên Jungkook của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).Bộ Tư pháp cho biết, trong quá trình phối hợp với Sở Cảnh sát Seoul và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để truy tìm tung tích đối tượng, vào tháng 4 năm nay, cơ quan này đã nhận được thông tin A đã nhập cảnh Thái Lan và ngay lập tức gửi yêu cầu tạm giữ khẩn cấp đối với A tới cơ quan chức năng Thái Lan.Thông qua mạng lưới phối hợp Đông Nam Á và Interpol, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Thái Lan và chỉ sau hai tuần, giới chức nước này đã bắt được đối tượng A. Trong tháng trước, Bộ đã cử công tố viên và điều tra viên tới Thái Lan để thảo luận về phương thức, thời điểm áp giải tội phạm, cuối cùng đã áp giải được y về Hàn Quốc sau 4 tháng tính từ lúc đề nghị lệnh tạm giữ khẩn cấp.