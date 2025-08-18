Sự kiện giao lưu văn hóa Hàn-Việt tại huyện Bonghwa

Photo : YONHAP News

Chính quyền huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang Hàn Quốc chiều ngày 22/8 đã tổ chức sự kiện giao lưu Hàn-Việt tại Chunghyodang (Trung Hiếu Đường) thuộc thôn Changpyeong, xã Bongseong của huyện này.Tham dự sự kiện dự kiến có khoảng 800 người, bao gồm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam Hồ An Phong, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Nghị sĩ Hàn Quốc Lim Jong-deuk (đảng Sức mạnh quốc dân), Chủ tịch huyện Park Hyun-guk cùng quan chức, người dân hai nước.Chương trình gồm Lễ cất nóc Trung tâm cộng đồng đa văn hóa, sự kiện Ngày Việt Nam, cùng với lễ khánh thành tượng vua Lý Thái Tổ, vị vua sáng lập triều Lý, được xem là thủy tổ của các hậu duệ hoàng tộc Việt Nam đang định cư tại làng Bonghwa.Trung tâm cộng đồng đa văn hóa hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến khánh thành vào ngày 12/9. Trung tâm được xây dựng trên diện tích 370 m², là công trình một tầng lợp ngói, kết hợp phong cách Việt Nam với mái hiên uốn cong, tạo nên vẻ ngoài độc đáo. Tòa nhà này dự kiến được sử dụng làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho cư dân đa văn hóa, trong đó có người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc.Thôn Changpyeong thuộc xã Bongseong, nơi diễn ra sự kiện, là khu vực sinh sống của dòng họ Lý ở Hwasan (Hoa Sơn), hậu duệ của hoàng tộc triều Lý, Việt Nam, trước đây từng có hàng chục hộ gia đình, nhưng này chỉ còn 7 hộ.Dòng họ Lý ở Hwasan thờ hoàng tử Lý Long Tường (Yi Yong-sang), hậu duệ đời thứ 6 của Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ), vị vua khai sáng triều Lý của Việt Nam. Vào thế kỷ thứ XII, triều Lý suy vong và triều Trần dần thay thế, hoàng tử Lý Long Tường, con thứ 7 của vua Lý Anh Tông, đã vượt biển sang bán đảo Hàn Quốc để lánh nạn tránh sự truy sát, và được vua Gojong (Cao Tông) của Hàn Quốc khoản đãi. Sau này, ông đã lập nhiều công trạng đánh đuổi quân Nguyên Mông. Trung Hiếu Đường là di tích duy nhất còn sót lại của dòng tộc họ Lý ở Hàn Quốc, trong đó có bia tưởng niệm ông Lý Long Tường.Huyện Bonghwa dự kiến đầu tư khoảng 200 tỷ won (143,5 triệu USD) để xây dựng "Thung lũng K-Việt Nam" trên diện tích 118.890 m² cho tới năm 2033. Nơi này sẽ được phát triển thành trung tâm giao lưu song phương, như xây dựng trường học quốc tế đa văn hóa, trung tâm nội dung văn hóa lịch sử Hàn-Việt.Hiện tại, số người Việt Nam sinh sống ở huyện Bonghwa vào khoảng hơn 100 người, phần lớn là phụ nữ nhập cư kết hôn, và có cả những người khác tìm đến vì yêu mến mảnh đất này.Một quan chức huyện cho biết Bonghwa là nơi duy nhất tại Hàn Quốc còn lưu giữ di tích của hậu duệ triều đại Lý Việt Nam. Chính quyền huyện hy vọng Thung lũng K-Việt Nam sẽ trở thành nền tảng gắn kết quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn.