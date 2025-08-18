Lãnh đạo Hàn-Nhật hội đàm thượng đỉnh tái khởi động ngoại giao con thoi

Photo : YONHAP News

Vào ngày 23/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh kéo dài 113 phút tại Tokyo. Sau hội nghị, lãnh đạo hai nước đã ra tuyên bố chung trước báo chí, tổng kết nội dung cuộc hội đàm.Tổng thống Lee Jae Myung cho biết hai bên đã trao đổi thẳng thắn về nhiều chủ đề, đồng thời nhất trí công bố kết quả của Hội nghị thượng đỉnh dưới hình thức văn kiện chung, lần đầu tiên sau 17 năm. Ông Lee nhấn mạnh cuộc hội đàm cùng ngày đánh dấu việc nối lại "ngoại giao con thoi" giữa hai nguyên thủ, thể hiện rằng quan hệ Hàn-Nhật đã nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo bình thường kể từ sau khi nền dân chủ Hàn Quốc được khôi phục.Trước hết, trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai bên đã thảo luận sâu rộng về phương hướng phát triển quan hệ Hàn-Nhật, kế hoạch hợp tác thực chất, hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và vấn đề hạt nhân miền Bắc cùng những thách thức toàn cầu quan trọng.Ở lĩnh vực kinh tế, hai bên trao đổi về định hướng hợp tác nhằm phát huy hiệu quả trong các ngành công nghiệp tương lai như hydro và trí tuệ nhân tạo. Ở lĩnh vực xã hội, hai nhà lãnh đạo cùng chia sẻ nhận thức về sự cần thiết phải hợp tác đối phó với các thách thức chung như tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số, tình trạng tập trung đông dân cư ở đô thị, nông nghiệp và an toàn thiên tai. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế tham vấn giữa các cơ quan chức năng để cùng chia sẻ kinh nghiệm chính sách và tìm kiếm giải pháp.Về giao lưu nhân lực, trong bối cảnh bước vào kỷ nguyên giao lưu giữa người dân hai nước đạt 12 triệu lượt một năm, hai bên đã thống nhất mở rộng chương trình "Working Holiday", tạo thêm cơ hội để thanh niên hai nước trải nghiệm và hiểu biết văn hóa của nhau.Trong lĩnh vực an ninh, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết về phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc, thiết lập hòa bình vĩnh viễn, duy trì phối hợp chặt chẽ trong chính sách đối phó với Bình Nhưỡng.Tổng thống Lee bổ sung trong bối cảnh tình hình quốc tế đang biến động nhanh chóng, lãnh đạo hai nước đã chia sẻ nhận thức rằng việc duy trì hợp tác vững chắc Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật là điều quan trọng hàng đầu; nhất trí xây dựng vòng tuần hoàn tích cực, trong đó sự phát triển quan hệ Hàn-Nhật sẽ góp phần củng cố hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo cũng đồng tình việc hợp tác chặt chẽ để góp phần vào thành công của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng 10 năm nay, cũng như Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật do Tokyo giữ vai trò nước Chủ tịch.Về phần mình, Thủ tướng Ishiba phát biểu trong bối cảnh môi trường chiến lược xung quanh hai nước ngày càng phức tạp, tầm quan trọng của quan hệ song phương cũng như hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật ngày càng được nâng cao. Ông cảm thấy yên tâm khi được chia sẻ nhận thức này với Tổng thống Hàn Quốc sau khi ông Lee nhậm chức, bày tỏ hoan nghênh việc hai bên khởi động lại ngoại giao con thoi lần này. Hai nước vốn đã duy trì sự giao lưu sâu rộng trong thời gian qua, song cũng tồn tại những vấn đề khó khăn do là các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, hai bên sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi chính sách nhất quán.Lãnh đạo Nhật Bản cho biết đã có khoảng thời gian trao đổi rất hữu ích với Tổng thống Lee về nhiều chủ đề rộng lớn, và hoàn toàn đồng thuận về việc tăng cường trao đổi chiến lược các lĩnh vực kinh tế và an ninh giữa hai nước trong bối cảnh môi trường chiến lược hiện nay.Thủ tướng nhắc đến khẩu hiệu kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật đó là "Nắm chặt tay nhau, hướng tới tương lai tương sáng hơn", hy vọng Chính phủ và nhân dân hai nước sẽ cùng nắm tay nhau tiến bước về tương lai tốt đẹp.Tiếp theo, vào sáng ngày 24/8, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có buổi gặp gỡ với các chính khách Nhật Bản để lắng nghe ý kiến về phương hướng phát triển song phương. Sau đó, ông Lee sẽ lên đường sang Washington để tham dự Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.