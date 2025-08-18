Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa đất đối không kiểu mới

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 23/8 đã đến thị sát cuộc bắn thử nghiệm hai loại tên lửa đất đối không kiểu mới, được cải tiến về tính năng của Tổng cục tên lửa Bắc Triều Tiên.KCNA cho biết thông qua vụ bắn thử nghiệm, hệ thống vũ khí tên lửa phòng không kiểu mới đã chứng minh khả năng phản ứng nhanh vượt trội trước các mục tiêu trên không như máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Hệ thống này được đánh giá là vận hành theo phương thức độc đáo dựa trên công nghệ đặc biệt.Hãng thông tấn miền Bắc cũng khẳng định hai loại đạn cải tiến có đặc tính kỹ thuật rất phù hợp để tiêu diệt mục tiêu trên không. Bình Nhưỡng còn công bố nhiều bức ảnh cho thấy loại tên lửa mới đã đánh trúng mục tiêu trên không, nhưng không tiết lộ hình ảnh bệ phóng tên lửa.Đặc biệt, đây là lần đầu tiên miền Bắc công bố hình ảnh vũ khí đánh chặn thành công tên lửa hành trình. Loại vũ khí này có hình dáng tương tự hệ thống tên lửa đất đối không "Thor" của Nga. Theo đó, tên lửa phóng thử nghiệm lần này được cho là loại tên lửa đất đối không kiểu mới mà Bình Nhưỡng vào tháng 3 năm nay công bố bắt đầu sản xuất hàng loạt, và được cải tiến dựa trên công nghệ của Matxcơva.Giới phân tích cho rằng động thái này của miền Bắc là nhằm tăng cường năng lực ứng phó với máy bay không người lái, loại vũ khí đã gây ra nhiều thiệt hại trong cuộc chiến Nga-Ukraine; đa dạng hóa hệ thống tên lửa phòng không; củng cố lưới phòng thủ trên không; cũng như để trang bị cho các tàu chiến, trong đó có tàu khu trục mới "Choe Hyon".KCNA còn đưa tin ông Kim Jong-un đã chỉ đạo về những nhiệm vụ quan trọng mà ngành nghiên cứu khoa học quốc phòng nước này cần hoàn thành trước thềm Đại hội đảng Lao động lần thứ 9 vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026. Bình Nhưỡng được cho là đang tập trung xây dựng hệ thống phòng không thiết yếu trong chiến tranh hiện đại.Trước đó, miền Bắc vào tháng 4 năm ngoái cũng đã phóng thử nghiệm tên lửa đất đối không kiểu mới trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chung trên không Hàn-Mỹ. Đến tháng 3 năm nay, nước này tuyên bố chính thức sản xuất hàng loạt và thành công phóng thử loại tên lửa đất đối không kiểu mới nhất.Vụ thử nghiệm lần này diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có chuyến công du tới Nhật Bản và Mỹ, được cho là để là đáp trả cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ "Lá chắn tự do Ulchi” (UFS) đang được Seoul và Washington tiến hành. Song, có đánh giá cho rằng Bình Nhưỡng đã có sự điều chỉnh trong hành động khi chỉ công bố vũ khí phòng thủ tầm ngắn thay vì vũ khí tấn công.