Đoàn đặc phái viên Hàn Quốc chuyển thư tay của Tổng thống Lee Jae Myung tới Ngoại trưởng Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Đoàn đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc sang Trung Quốc do cựu Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug dẫn đầu ngày 24/8 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, và chuyển thư tay của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.Tại đây, ông Park Byeong-seug cho biết Tổng thống Lee luôn coi trọng quan hệ Hàn-Trung và mong muốn phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân hai nước. Quan chức này còn bày tỏ hy vọng chuyến thăm của phái đoàn cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc mới lần này sẽ mở ra cơ hội để đưa quan hệ song phương, vốn đã căng thẳng trong vài năm gần đây, trở lại quỹ đạo bình thường. Ông Park cũng gửi lời mời hy vọng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng 10 tới.Đáp lại, Ngoại trưởng Vương Nghị thể hiện sự hoan nghênh khi đoàn đặc phái viên Hàn Quốc tới thăm Trung Quốc. Bắc Kinh sẵn sàng cùng Seoul thúc đẩy hợp tác thực tế, cải thiện tình cảm giữa người dân hai nước và mở rộng lợi ích chung, để quan hệ Hàn-Trung có thể phát triển đúng theo đúng quỹ đạo, ổn định và lâu dài. Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc cần duy trì hệ thống thương mại tự do quốc tế, phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và kiên định thực hiện chủ nghĩa đa phương.Ông Park khẳng định Seoul luôn tôn trọng nguyên tắc "một Trung Quốc" của Bắc Kinh, bày tỏ hy vọng có thể thúc đẩy quan hệ với các nước lớn, duy trì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.Đoàn đặc phái viên sang Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục có cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tương đương Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế vào ngày 26/8 tới.Đoàn đặc phái viên lần này ngoài cựu Chủ tịch Park Byeong-seug, còn có hai nghị thuộc đảng Dân chủ đồng hành là nghị sĩ Kim Tae-nyeon và nghị sĩ Park Jeung, ông Roh Jae-heon (con trai cựu Tổng thống Roh Tae-woo và là Chủ tịch Trung tâm văn hóa Đông Á).