Photo : YONHAP News

Ngôi sao bóng đá người Hàn Quốc Son Heung-min đã có bàn thắng đầu tiên là một pha sút phạt tuyệt đẹp tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), chỉ sau ba trận khoác áo câu lạc bộ mới Los Angeles (LAFC).Rạng sáng ngày 24/8 (giờ Hàn Quốc), trong trận đấu trước câu lạc bộ Dallas trên sân khách Toyota Stadium (bang Texas, Mỹ) thuộc khuôn khổ MLS 2025, Son Heung-min đã ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 với một cú sút phạt trực tiếp.Là cầu thủ đảm nhiệm các tình huống cố định của đội, Son đã thực hiện cú đá phạt từ ngay trước vòng cấm, tung ra cú sút chân phải chính xác và đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái khung thành Dallas.Với bàn thắng đầu tiên tại MLS, cộng thêm đường kiến tạo trong trận gặp New England trước đó, Son Heung-min đã có tổng cộng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo ở mùa giải năm nay.Đồng đội của anh, hậu vệ Nkosi Tapari, ca ngợi pha lập công của Son Heung-min “như một phép màu” và gọi anh là cầu thủ phi thường. Trong khi đó, huấn luyện viên Steve Cherundolo khẳng định Son sở hữu tài năng mà không cầu thủ nào khác có được, đồng thời hết lời khen ngợi cú đá phạt là “tuyệt mỹ”.Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, LAFC để thủng lưới từ một tình huống phản công và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, LAFC nối dài chuỗi bất bại lên 3 trận liên tiếp (1 thắng, 2 hòa).Kết thúc trận đấu, Son Heung-min được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” (Player of the Match – POM). Đây là lần thứ hai anh nhận danh hiệu này, sau trận đấu với New England tuần trước, hai tuần liên tiếp được vinh danh.Không khí tại Los Angeles đang nóng lên từng ngày trước trận ra mắt trên sân nhà của Son Heung-min vào ngày 31/8, khi những vị trí đẹp trên khán đài đã được rao bán lại với giá lên tới hơn 7 triệu won (hơn 5.000 USD).