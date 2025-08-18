Tổng thống Lee Jae Myung bắt đầu chuyến công du Mỹ

Photo : YONHAP News

Sau khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bắt đầu chuyến công du Mỹ kéo dài 4 ngày. Vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 25/8 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống đã đặt chân đến căn cứ Không quân Andrews nằm ở ngoại ô Washington.Lịch trình chính thức đầu tiên của Tổng thống là dự tiệc tối và đối thoại với cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ. Tại đây, Tổng thống ca ngợi cộng đồng Hàn kiều đã gìn giữ bản sắc dân tộc, trở thành những công dân gương mẫu trong xã hội Mỹ, qua đó đóng vai trò là cầu nối vững chắc giữa hai nước. Ông Lee cam kết sẽ cải thiện chế độ để các kiều bào có thể thực hiện đầy đủ quyền bầu cử trong nước với tư cách là công dân có chủ quyền.Tiếp theo, Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 26/8 (giờ Hàn Quốc). Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Lee và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ cùng dự tiệc trưa. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận chi tiết về thỏa thuận thuế quan đạt được vào tháng trước, cùng các vấn đề hiện đại hóa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Dư luận cũng quan tâm về mức độ thảo luận giữa hai bên về những vấn đề nhạy cảm như tăng ngân sách quốc phòng, chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến hay sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ.Phái đoàn kinh tế tháp tùng Tổng thống trong chuyến công du lần này có nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn, như Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch SK Chey Tae-won, Chủ tịch LG Koo Kwang-mo và Phó Chủ tịch Hanwha Kim Dong-kwan.Liên quan đến thỏa thuận thuế quan đạt được vào tháng 7 vừa qua, có thể các tập đoàn lớn Hàn Quốc sẽ công bố về quy mô và kế hoạch đầu tư cụ thể tại Mỹ trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Tổng thống.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng đang tập trung toàn lực cho Hội nghị thượng đỉnh song phương. Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik ngày 24/8 cũng đã lên đường sang Mỹ. Ông Kang nhấn mạnh Chính phủ và khối tư nhân đều đang đồng lòng hợp lực vì sự thành công của hội nghị.Sau Hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Lee sẽ tham dự sự kiện “Bàn tròn kinh doanh” với sự tham gia của giới doanh nghiệp hai nước, và có bài phát biểu theo lời mời của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ.Trong ngày cuối cùng của chuyến công du 26/8, Tổng thống sẽ di chuyển đến thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania), để thị sát nhà máy đóng tàu Philly, hiện thuộc sở hữu của công ty Hanwha Ocean.