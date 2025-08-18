Cục Xuất nhập cảnh Incheon cấp quốc tịch Hàn Quốc cho 40 người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Hàn Quốc năm nay, Cục Xuất nhập cảnh thành phố Incheon ngày 22/8 đã cấp giấy chứng nhận quốc tịch Hàn Quốc cho 40 người nước ngoài, trong đó có con cháu của những người có công trong phong trào độc lập, những cựu binh từng tham chiến.Trong số này có ông Lee Sung-bae, hậu duệ của nhà hoạt động độc lập Lee Chang-woon (quốc tịch gốc Fiji) và ông Shin Kwan-beom, một cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam (quốc tịch gốc Mỹ).Ông Lee Chang-woon là người đã đi đầu trong việc thành lập tổ chức "Hàn Kiều đổng sự hội" với mục tiêu giành độc lập cho Tổ quốc vào những năm 1910, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập "Đại Hàn độc lập quân bị đoàn" (cơ quan liên lạc của Chính phủ lâm thời tại Mãn Châu). Với những cống hiến đó, ông đã được Chính phủ Hàn Quốc truy tặng Huân chương Kiến quốc vào năm 2013.Ông Lee Sung-bae chia sẻ từ nhỏ đã thường nghe những câu chuyện về sự hy sinh của ông nội cho nền độc lập của Tổ quốc. Có lẽ vì vậy mà đối với ông, tình cảm dành cho Đại Hàn Dân Quốc vô cùng đặc biệt. Ông tin rằng ông nội mình sẽ mỉm cười và khen ngợi về quyết định tới Hàn Quốc của mình.Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh thành phố Incheon Song So-yeong bày tỏ hy vọng những cá nhân được cấp quốc tịch Hàn Quốc cùng ngày sẽ đóng góp cho sự phát triển của Đại Hàn Dân Quốc, được bảo vệ bằng sự hy sinh cao quý của các bậc tiền nhân.Tính đến cuối tháng trước, tổng số người nước ngoài nhập quốc tịch hoặc được phục hồi quốc tịch Hàn Quốc đạt 8.467 người.