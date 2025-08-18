Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/8 đưa tin quân đội Bắc Triều Tiên cáo buộc quân đội Hàn Quốc vào ngày 19/8 vừa qua đã bắn cảnh cáo hơn 10 phát súng về phía binh sĩ nước này.Bình Nhưỡng cho biết Seoul đã thực hiện một hành động khiêu khích nghiêm trọng, trong khi binh lính miền Bắc chỉ đang tiến hành công việc xây dựng hàng rào phong tỏa biên giới gần ranh giới quân sự liên Triều (MDL). Bắc Triều Tiên cũng đề cập đến cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tên "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS), chỉ trích động thái này của Hàn Quốc là hành vi khiêu khích có chủ ý nhằm gây xung đột quân sự.Về phần mình, quân đội Hàn Quốc giải thích một số binh sĩ Bắc Triều Tiên đã vượt qua ranh giới quân sự liên Triều, buộc lực lượng miền Nam phải nổ súng cảnh cáo. Các binh sĩ miền Bắc sau đó cũng đã rút lui về phía Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, việc quân đội Hàn Quốc bắn cảnh báo khi có binh lính Bắc Triều Tiên xâm nhập xuống phía nam lần này đã không được công bố ngay cho báo chí, khác với các vụ việc tương tự xảy ra vào tháng 6/2024 và tháng 4/2025. Giới phân tích cho rằng động thái này nhằm tránh làm leo thang căng thẳng, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung theo đuổi chính sách hòa giải với Bình Nhưỡng.Mặt khác, Bắc Triều Tiên đã liên tục đưa ra các tuyên bố chỉ trích cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) trong 4 ngày liên tiếp. Hành động công bố về việc quân đội miền Nam nổ súng cảnh báo và các chỉ trích dồn dập về cuộc tập trận UFS của miền Bắc được cho là động thái nhắm đến Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Bình Nhưỡng dường như muốn gửi thông điệp rằng nước này sẽ không nối lại đối thoại, cũng như hợp tác về vấn đề hòa bình với Seoul và Washington nếu Hàn Quốc và Mỹ không dừng các cuộc tập trận chung.Miền Bắc còn cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng nếu miền Nam tiếp tục có các hành động khiêu khích. Liên quan đến vấn đề này, quân đội Hàn Quốc nhấn mạnh đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của binh lính Bắc Triều Tiên.