Chương trình tham quan cung điện Gyeongbok buổi tối trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Ban quản lý di tích cung điện và lăng tẩm thuộc Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 25/8 công bố sẽ tổ chức chương trình tham quan cung Gyeongbok (Cảnh Phúc) buổi tối từ ngày 3-28/9.Du khách sẽ được tự do tham quan nhiều địa điểm trong cung, bao gồm cổng Gwanghwamun (Quang Hóa môn), cổng Heungnyemun (Hưng Lễ môn), điện Geunjeong (Cần Chính), điện Sajeong (Tư Chánh) và điện Gangnyeong (Khang Ninh).Đặc biệt, trong chương trình lần này, du khách sẽ có thể tham quan Gyeonghoeru (Khánh Hội lâu), nơi từng diễn ra các yến tiệc hoàng gia, cùng khu vực điện Gyotae (Giao Thái), nơi ở của Hoàng hậu trước kia. Công chúng còn có cơ hội thưởng thức âm nhạc cung đình và nhiều loại hình văn hóa truyền thống khác.Vào 7 giờ tối thứ Sáu đến Chủ nhật sẽ diễn ra sự kiện “Dạo bước Hoàng gia”, tái hiện hình ảnh vua, hoàng hậu và thái tử triều Joseon.Chương trình tham quan diễn ra từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút tối hàng ngày. Vé vào cổng sẽ được bán trên trang Interpark Ticket từ 10 giờ sáng ngày 27/8. Mỗi ngày chỉ có 3.000 vé được bán ra và mỗi người được mua tối đa 4 vé. Riêng du khách nước ngoài có thể mua vé trực tiếp tại quầy bán vé ở cổng Gwanghwamun vào ngày tham quan.Những người mặc trang phục truyền thống hanbok, trẻ em dưới 6 tuổi (người giám hộ vẫn phải đặt vé trước), người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, người có công cùng vợ/chồng sẽ được tham quan miễn phí.