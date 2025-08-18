Photo : YONHAP News

Trên chuyên cơ Không quân 1 bay từ Tokyo tới Washington vào ngày 25/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tổ chức một buổi họp báo đột xuất ngoài kế hoạch.Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết nghị sự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới bao gồm các vấn đề về an ninh, chi phí quốc phòng và đàm phán thuế quan. Hiện tại, hai bên vẫn đang tiếp tục tham vấn ở cấp chuyên viên. Ông Lee khẳng định sẽ tham gia đàm phán với tinh thần đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, bày tỏ kỳ vọng các cuộc đối thoại sẽ diễn ra thuận lợi và mang lại kết quả tích cực.Liên quan đến nghị sự chính sách với Bắc Triều Tiên, Tổng thống Lee cho biết có thể ông sẽ trực tiếp đề cập tới vấn đề này hoặc là Tổng thống Donald Trump, đồng thời cho biết bản thân sẵn sàng thảo luận không giới hạn mọi vấn đề cần thiết.Tuy nhiên, ông Lee nhận định một cách khách quan là tình hình quan hệ liên Triều hiện đang xấu đi nhiều so với quá khứ. Mức độ đối đầu giữa hai miền Nam-Bắc đã gia tăng so với trước, Bắc Triều tiên đã phát triển được vũ khí hạt nhân, tên lửa vượt bậc so với trước đây, quan hệ giữa miền Bắc với các nước láng giềng cũng xấu đi nhiều. Mặc dù vậy, Tổng thống nhấn mạnh đối thoại và trao đổi sẽ là giải pháp để tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Mặt khác, Tổng thống cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật vừa qua, ông đã nhận được nhiều lời khuyên hữu ích liên quan đến đàm phán với Washington, khẳng định đây sẽ là sự hỗ trợ quan trọng cho cuộc hội đàm sắp tới với Tổng thống Donald Trump.Trước một số ý kiến lấy làm tiếc rằng lãnh đạo Hàn-Nhật chưa thảo luận sâu về các vấn đề lịch sử, Tổng thống cho biết đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với những ý kiến này; khẳng định Seoul và Tokyo cần bắt đầu trước từ những vấn đề mà hai bên có thể hợp tác.