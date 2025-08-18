Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo sửa đổi Luật thương mại

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 25/8 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo sửa đổi lần hai Luật thương mại.Nội dung cốt lõi của dự luật lần này là đẩy mạnh quyền biểu quyết của các cổ đông nhỏ tại các công ty niêm yết có tổng tài sản trên 2.000 tỷ won (1,44 tỷ USD). Ngoài ra, dự luật còn có nội dung tăng số lượng ủy viên kiểm toán, được bầu riêng với các thành viên hội đồng quản trị khác, từ 1 người lên 2 người.Trong số 182 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, có 180 người bỏ phiếu tán thành, 2 người bỏ phiếu trắng. Các nghị sĩ của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã không tham gia biểu quyết. Các nghị sĩ của đảng Cải cách mới thì bỏ phiếu trắng.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hoan nghênh việc Quốc hội thông qua dự luật, đánh giá đây là bước tiến giúp Hàn Quốc tiến gần hơn đến kỷ nguyên chỉ số chứng khoán tổng hợp (KOSPI) 5.000 điểm.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae nhấn mạnh dự luật sửa đổi giúp bảo đảm tính đa dạng trong cơ cấu Hội đồng quản trị, thúc đẩy các quyết định được đưa ra dưới góc nhìn của cổ đông phổ thông, chứ không chỉ phụ thuộc vào cổ đông chi phối.Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cảnh báo với dự luật mới, dòng vốn ngoại có thể đe dọa quyền kiểm soát doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp kiêm Đại diện đảng này tại Quốc hội Song Eon-seok nhấn mạnh dự luật này sẽ làm doanh nghiệp mất đi động lực động lực đầu tư, buộc họ phải chuyển ra nước ngoài, cuối cùng tác động xấu tới tăng trưởng kinh tế.Đảng đối lập kêu gọi Tổng thống Lee Jae Myung dùng quyền phủ quyết dự luật. Bên cạnh đó, đảng này cũng để ngỏ khả năng xem xét các biện pháp lý, như khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp.Mặt khác, đảng cầm quyền cũng đang xúc tiến thông qua gói ba dự thảo sửa đổi Luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt nhằm mở rộng nhân lực cho Nhóm và kéo dài thời gian điều tra. Đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích các cuộc điều tra của ba Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật, điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, và điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến là mang động cơ chính trị, nhằm xoay chuyển cục diện và nhắm tới cuộc bầu cử địa phương vào năm sau.