Phản ứng trái chiều của giới lao động và doanh nghiệp Hàn Quốc về Luật công đoàn sửa đổi

Photo : KBS News

Dự thảo sửa đổi Luật công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động (còn được gọi là dự luật "Phong bì vàng") được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào ngày 24/8 dự kiến sẽ tạo ra nhiều thay đổi trong quan hệ lao động và các ngành công nghiệp trong nước.Dự luật mới sửa đổi Điều 2 và Điều 3 Luật công đoàn hiện hành, bao gồm ba nội dung chính. Trước tiên, dự thảo mở rộng phạm vi "người sử dụng lao động", qua đó người lao động thuộc nhà thầu phụ có thể trực tiếp yêu cầu đàm phán với nhà thầu chính. Nội dung chính thứ hai là phạm vi tranh chấp lao động, tức đối tượng của đình công, được mở rộng tới cả “các quyết định quản lý có ảnh hưởng đến điều kiện lao động”. Nội dung thứ ba là quyền yêu cầu thiệt hại của doanh nghiệp đối với những người lao động tham gia đình công bị hạn chế nhằm tăng cường bảo vệ người lao động.Giới kinh tế bày tỏ lấy làm tiếc vì Quốc hội thông qua dự luật này, lo ngại các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thể rút khỏi Hàn Quốc. Trước đó, hãng GM Korea, công ty con tại Hàn Quốc của hãng ô tô đa quốc gia GM, cho biết sẽ tiến hành đánh giá lại cơ sở kinh doanh tại Hàn Quốc, làm dấy lên tin đồn hãng này sẽ rút về nước.Ngược lại, giới lao động hoan nghênh việc Quốc hội thông qua dự luật, đánh giá rằng sau 20 năm, quyền thương lượng của tất cả người lao động cuối cùng cũng đã được ghi vào trong luật.Bộ Tuyển dụng và lao động thì cho rằng phản ứng của giới doanh nghiệp là thái quá. Bộ khẳng định sẽ tiếp tục thu thập ý kiến từ cả hai phía, lập hướng dẫn liên quan, nỗ lực giảm thiểu bất ổn. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại về những hỗn loạn có thể xảy ra trong quá trình áp dụng luật sửa đổi cho tới trước khi tích lũy đủ phán lệ từ Ủy ban Lao động hoặc Tòa án.Luật công đoàn sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực sau 6 tháng hướng dẫn áp dụng.