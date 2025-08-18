Xuất khẩu ô tô điện và thép Hàn Quốc sang thị trường Mỹ giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 24/8 dẫn số liệu xuất nhập khẩu từ Cơ quan Hải quan nước này cho biết trong tháng 7, lượng xe điện mới xuất khẩu sang Mỹ chỉ đạt 164 chiếc, giảm mạnh tới 97,4% so với cùng kỳ năm trước (6.209 xe). Đây là con số thấp nhất theo tháng kể từ khi xuất khẩu ô tô điện bắt đầu gia tăng mạnh từ năm 2021.Từ đầu năm nay, xuất khẩu ô tô điện của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ hàng tháng đã giảm trên 80%, nhưng tháng 7 là lần đầu tiên tỷ lệ giảm vượt 90%, gần chạm mốc 100%.Nguyên nhân được phân tích là do Chính phủ Mỹ cắt giảm khoản trợ cấp khi mua xe ô tô điện, khiến tiêu thụ xe điện giảm mạnh. Ngoài ra còn do việc hãng ô tô Hyundai (bao gồm thương hiệu Genesis) và Kia tăng quy mô sản xuất tại Mỹ nhằm đối phó với chính sách thuế quan của Chính phủ Tổng thống Donald Trump.Giới doanh nghiệp ô tô nhận định để duy trì năng lực sản xuất xe ô tô điện trong nước, các hãng ô tô trong nước phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang các khu vực khác ngoài Mỹ như châu Âu, bởi chính sách ưu đãi khấu trừ thuế xe ô tô điện lên tới 7.500 USD/xe của Mỹ sẽ hết hiệu lực vào tháng tới.Mặt khác, trong tháng trước xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ cũng giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm 2024. Theo số liệu công bố ngày 24/8 của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), kim ngạch xuất khẩu thép tháng trước sang Mỹ đạt 283,41 triệu USD, giảm 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái (382,55 triệu USD). Đây là mức giảm mạnh nhất trong 2 năm 6 tháng kể từ tháng 1/2023. Tính theo giá trị xuất khẩu, đây cũng là kim ngạch thấp nhất trong 4 năm 4 tháng kể từ tháng 3/2021.Tháng 3 năm nay, Chính phủ Mỹ áp thuế 25% với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ nước ngoài. Từ tháng 6, Washington nâng mạnh hàng rào thuế quan, tăng mức thuế lên 50%.Giới doanh nghiệp lo ngại rằng từ năm sau, khi tác động từ thương vụ công ty thép Nippon (Nhật Bản) mua lại US Steel của Mỹ chính thức xuất hiện, ngành thép Hàn Quốc sẽ dần bị thu hẹp chỗ đứng trên thị trường Mỹ.Không chỉ nâng thuế suất, mới đây Chính phủ Mỹ còn mở rộng đối tượng áp thuế suất 50% với 407 sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm, làm dấy lên lo ngại rằng tác động thuế quan sẽ lan rộng không chỉ trong ngành thép mà còn toàn bộ lĩnh vực xuất khẩu.