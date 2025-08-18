Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị lệnh bắt tạm giam cựu Thủ tướng Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật ngày 24/8 đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt tạm giam cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, chỉ hai ngày sau cuộc triệu tập lần ba ông Han hôm 22/8.Trong đề nghị lệnh tạm giam, Nhóm công tố viên đặc biệt cáo buộc cựu Thủ tướng đã tiếp tay cho kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn, ở đây chỉ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ông Han bị cáo buộc đã vi phạm nghĩa vụ được quy định trong Hiến pháp là giám sát và chấn chỉnh những sai phạm của Tổng thống, ngược lại còn giúp hợp thức hóa quy trình ban bố thiết quân luật.Trong thời gian qua, ông Han một mực khẳng định bản thân mình đã tích cực ngăn chặn việc ban bố thiết quân luật. Tuy nhiên, Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng cựu Thủ tướng đã góp phần vào quá trình tổ chức cuộc họp Nội các mang tính chất hình thức, chỉ có 11 Bộ trưởng tham dự, và kết thúc chỉ vỏn vẹn sau 5 phút.Ngoài ra, ông Han còn bị cáo buộc tội khai man và soạn thảo công văn giả. Một số lời khai của ông Han tại phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị cho là sai sự thật.Tòa án sẽ mở phiên tòa xem xét lệnh bắt tạm giam cựu Thủ tướng vào lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 27/8. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, một cựu Thủ tướng phải đối mặt với nguy cơ bị bắt tạm giam.