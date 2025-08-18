Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết sự kiện "Tuần lễ siêu năng lượng" (Energy Super Week) sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Busan (BEXCO) và Tòa nhà Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Nurimaru tại thành phố Busan từ ngày 25-29/8. Sự kiện này được kết hợp tổ chức với Triển lãm công nghiệp khí hậu thế giới (WCE) năm 2025, Hội nghị Bộ trưởng về năng lượng sạch, và Hội nghị Bộ trưởng về năng lượng APEC.Sự kiện lần này có ý nghĩa đặc biệt khi Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò là nước Chủ tịch APEC, dẫn dắt các chương trình nghị sự về năng lượng toàn cầu. Công tác chuẩn bị có sự phối hợp giữa các ban ngành hữu quan, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực. Khoảng 1.300 khách mời, bao gồm phái đoàn Chính phủ từ hơn 40 quốc gia, 65 tổ chức quốc tế, các tập đoàn toàn cầu cùng 540 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tham dự.Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Ngân hàng thế giới (WB) sẽ tổ chức Triển lãm công nghiệp khí hậu thế giới 2025 từ ngày 27/8 tại BEXCO. Thủ tướng Kim Min-seok sẽ tuyên bố khai mạc, cùng với sự tham dự của Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol và Giám đốc Chính sách phát triển bền vững về năng lượng của Microsoft Michelle Patron.12 hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức trong thời gian diễn ra sự kiện, bao gồm 4 hội nghị do các tổ chức như IEA, WB, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) trực tiếp chủ trì. Các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Microsoft, Google, Nvidia và GE sẽ thảo luận về những chủ đề then chốt như năng lượng trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng thông minh, chiến lược đổi mới giảm phát thải khí carbon. Ngoài ra, các tập đoàn như Samsung, LG cùng hơn 540 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ trưng bày các công nghệ đổi mới trong các lĩnh vực như điện gió ngoài khơi, hydro, công nghệ giảm phát thải khí carbon tại 6 gian triển lãm. Bộ Công nghiệp đánh giá cuộc triển lãm này sẽ thể hiện tầm nhìn chuyển đổi năng lượng của Chính phủ Hàn Quốc mới trước cộng đồng quốc tế.Song song với đó, Hội nghị Bộ trưởng về năng lượng sạch lần thứ 16 và Hội nghị Bộ trưởng về sứ mệnh đổi mới lần thứ 10 sẽ được tổ chức từ ngày 25-27/8 tại BEXCO, với chủ đề "Hợp tác năng động vì một tương lai phồn thịnh", tập trung thảo luận về phương án đổi mới công nghệ và chính sách để mở rộng năng lượng sạch.Hội nghị Bộ trưởng năng lượng APEC lần thứ 15 sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/8 tại Tòa nhà APEC Nurimaru (hay còn gọi là Trung tâm Hội nghị APEC Nurimaru) và khách sạn Paradise ở Busan. Các quan chức dự kiến sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề nổi cộm trên toàn cầu như củng cố an ninh năng lượng, phát triển hạ tầng mạng lưới điện, bảo đảm nguồn cung điện cho trung tâm dữ liệu, và ứng dụng AI trong đổi mới năng lượng.Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan nhấn mạnh "Tuần lễ siêu năng lượng" này sẽ khẳng định vai trò lãnh đạo quốc tế của Hàn Quốc trong các vấn đề năng lượng, đặc biệt là trong vấn đề an ninh và chuyển đổi năng lượng, đồng thời tạo bước đệm vững chắc cho việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 10 tới.