Photo : YONHAP News

Tạp chí giải trí Variety (Mỹ) ngày 24/8 cho biết bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) trên nền tảng Netflix đã bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong hai công chiếu đặc biệt 23-24/8.Cụ thể, bộ phim này trong thời gian nói trên đã thu về 18-20 triệu USD, vượt qua doanh thu 15,6 triệu USD của bộ phim kinh dị "Giờ mất tích" (Weapons) của hãng Warner Bros. Discovery (Mỹ) trong tuần công chiếu thứ ba.Đây là kết quả bất ngờ khi bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters", vốn không phải bộ phim chiếu rạp chính thức, sau khi ra mắt trên Netflix hồi tháng 6 vừa qua đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng toàn cầu. Theo đó, Netflix đã quyết định tổ chức suất chiếu đặc biệt tại rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ trong hai ngày 23-24/8.Hình thức chiếu phim đặc biệt lần này cho phép khán giả cùng hát theo các ca khúc trong phim. Bộ phim đã được chiếu tại hơn 1.700 rạp chiếu phim tại Bắc Mỹ, trong đó trên 1.000 rạp đã cháy vé.Hãng tin Bloomberg của Mỹ nhận định đây là một trong những thành công hiếm hoi tại phòng vé Bắc Mỹ mà một bộ phim gốc của Netflix đạt được, dù không đặt kỳ vọng lớn về mặt doanh thu.