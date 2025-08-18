Bưu điện Hàn Quốc ngừng dịch vụ gửi hàng sang Mỹ qua đường hàng không từ ngày 25/8

Photo : YONHAP News

Bưu điện Hàn Quốc cho biết sẽ tạm ngừng dịch vụ gửi hàng sang Mỹ qua đường hàng không từ ngày 25/8 và dừng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế (EMS) sang Mỹ từ ngày 26/8 tới. Nguyên nhân là tất cả các mặt hàng, ngoại trừ thư từ và tài liệu, đều sẽ phải chịu thuế nhập khẩu của Mỹ từ 0 giờ ngày 29/8. Bưu điện Hàn Quốc cho biết đã không có đủ thời gian để chuẩn bị hệ thống ứng phó với vấn đề này.Trong thời gian tới, người dân chỉ có thể sử dụng dịch vụ hỏa tốc "EMS Premium" để gửi hàng sang Mỹ. Tuy nhiên, bưu điện chỉ tiếp nhận đơn hàng, còn khâu vận chuyển hiện do công ty chuyển phát hàng hóa UPS của Mỹ liên kết với bưu điện thực hiện, bởi UPS có hệ thống thông quan riêng nên vẫn có thể đảm bảo quá trình giao hàng. Ngoài ra, mức phí cũng có sự thay đổi. Giá cước sẽ rẻ hơn so với dịch vụ EMS thông thường đối với bưu kiện nặng trên 4,5 kg, song chi phí sẽ cao hơn đối với các bưu kiện nhẹ cân hơn. Thời gian giao hàng trung bình được rút ngắn khoảng 3 ngày so với dịch vụ gửi bưu kiện qua đường hàng không trước đây.Tuy nhiên, người nhận tại Mỹ sẽ phải trực tiếp nộp thuế quan. Theo đó, du học sinh nhận bưu phẩm từ gia đình ở Hàn Quốc hay người dân Mỹ mua trực tuyến các sản phẩm từ Hàn Quốc sẽ phải tự chi trả khoản thuế này.Bưu điện Hàn Quốc cho biết đang cân nhắc cho ra mắt một dịch vụ giá rẻ hơn so với dịch vụ hỏa tốc "EMS Premium" trong vòng một đến hai tháng tới.