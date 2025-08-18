Hàn Quốc triển khai tiêm vắc-xin cúm mùa miễn phí từ ngày 22/9

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 25/8 cho biết Hàn Quốc sẽ triển khai tiêm phòng dịch cúm mùa trong mùa đông năm 2025-2026 miễn phí theo thứ tự cho trẻ em, phụ nữ mang thai và người trên 65 tuổi từ 22/9/2025 đến 30/4/2026.Cụ thể, Chính phủ sẽ bắt đầu tiêm phòng cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi thuộc diện phải tiêm 2 mũi từ ngày 22/9 (tức những trẻ chưa từng tiêm mũi nào trước đây hoặc mới chỉ tiêm 1 lần). Đối với trẻ từ 6 tháng đến dưới 13 tuổi chỉ cần tiêm 1 mũi, lịch tiêm sẽ được tiến hành từ ngày 29/9. Đối với người cao tuổi, chương trình sẽ được triển khai từ ngày 15/10 với người trên 75 tuổi, từ ngày 20/10 là cho người từ 70 tuổi trở lên, và từ 22/10 là dành cho người trên 65 tuổi. Trong cùng thời gian này, nhóm người trên 65 tuổi cũng sẽ được tiêm phòng COVID-19. Vì vậy, KDCA khuyến nghị những người cao tuổi nên tiêm đồng thời hai loại vắc-xin trên.Chương trình tiêm phòng dịch cúm mùa lần này sẽ chuyển từ vắc-xin 4 chủng sang loại 3 chủng, dựa trên khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và thẩm định của Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc. Vắc-xin phòng 3 chủng cúm là loại loại bỏ một số chủng vi-rút đã lâu không còn xuất hiện trên thế giới, song vẫn có hiệu quả và mức độ an toàn tương đương với loại vắc-xin phòng 4 chủng loại.Người dân có thể tiêm phòng tại hơn 23.000 cơ sở y tế ủy thác được chỉ định hoặc trung tâm y tế trên toàn quốc, không phân biệt nơi cư trú.Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc nhấn mạnh tiêm phòng dịch cúm là biện pháp rất hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và tử vong do loại bệnh này ở trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Cơ quan khuyến khích các đối tượng trong diện được tiêm phòng trên chủ động tham gia để phòng ngừa dịch cúm trong mùa đông năm nay.