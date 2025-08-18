Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng vai trò

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên vào rạng sáng ngày 26/8 (giờ Hàn Quốc), tại Washington, Mỹ.Hai nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc đối thoại được phát trực tiếp tại Phòng Bầu dục, phòng làm việc của Tổng thống Mỹ. Phần lớn thời gian cuộc hội đàm được dành để nói về vấn đề thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và mối quan hệ với Bắc Triều Tiên.Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng ông Trump là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này. Lãnh đạo Hàn Quốc đề nghị Tổng thống Mỹ đóng vai trò chủ động, mở ra một lối đi mới cho hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, sớm có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.Ông Lee cũng đề xuất về việc xây dựng "Trump World" ở cả miền Bắc để có thể tới chơi golf tại đó, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào vai trò “người kiến tạo hòa bình" mang tầm vóc lịch sử thế giới của ông Trump. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho biết bản thân sẵn sàng làm “người giữ nhịp” (Pacemaker) hỗ trợ Tổng thống Mỹ; và lãnh đạo Nhà Trắng đã đáp lại bằng một nụ cười.Về phần mình, ông Trump nhắc lại bầu không khí hòa giải liên Triều trong Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018, một lần nữa khẳng định quyết tâm đối thoại với Chủ tịch Kim Jong-un. Ông Trump hy vọng mong đợi được gặp lại Chủ tịch Kim vào thời điểm thích hợp, có thể là ngay trong năm nay. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ ý định tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến tổ chức tại Gyeongju vào cuối tháng 10 tới.Bên cạnh đó, Tổng thống Lee đặt câu hỏi liệu ông có thể gặp Chủ tịch Kim nhân dịp APEC hay không, ông Trump trả lời sẽ có thể đứng ra thu xếp một cuộc gặp.Mặt khác, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, trọng tâm là ngành đóng tàu. Tổng thống Lee đánh giá nước Mỹ đang trở nên vĩ đại trở lại, không chỉ ngành đóng tàu mà lĩnh vực sản xuất cũng đang trải qua thời kỳ phục hưng. Ông Lee hy vọng Hàn Quốc sẽ được đồng hành cùng Mỹ trong tiến trình đó, cũng như kỳ vọng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn mở rộng sang kinh tế và khoa học công nghệ để phát triển hướng tới tương lai.Về phần mình, lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh Mỹ cần mua tàu từ Hàn Quốc do ngành đóng tàu trong nước đã suy thoái, bày tỏ hy vọng sẽ hợp tác với Hàn Quốc để khôi phục ngành đóng tàu nội địa.