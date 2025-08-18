Photo : YONHAP News

Trang âm nhạc uy tín Billboard của Mỹ ngày 25/8 (giờ địa phương) trong một bài báo dự báo về bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" cho biết bản nhạc phim gốc (OST) "Golden" của bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) trên nền tảng Netflix đã tăng một bậc trong bảng xếp hạng so với tuần trước, giành vị trí đầu tiên trong tuần thứ hai liên tiếp.Ca khúc này lọt vào "Hot 100" vào đầu tháng 7 và lần đầu giành được vị trí thứ 1 vào ngày 11/8, nhưng sau đó đã nhường lại ngôi vị đầu bảng cho ca khúc "Ordinary" của ca nhạc sĩ người Mỹ Alex Warren vào bảng xếp hạng tuần trước. Tạp chí Billboard cho biết ca khúc "Golden" đã một lần nữa tỏa sáng khi dẫn đầu bảng xếp hạng "Hot 100", xếp hạng nhất tuần thứ hai liên tiếp."Hot 100" xếp hạng các ca khúc dựa trên dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu nghe trực tuyến, điểm số phát sóng trên radio (airplay) và doanh số bán tại Mỹ. Trong bảng xếp hạng lần này, "Golden" đạt được 33,8 triệu lượt nghe trực tuyến, tăng 3% so với tuần trước đó. Điểm số phát sóng trên radio tăng 39% lên 16,2 triệu thính giả và doanh số đạt 8.000 bản, tăng 11%.Ngoài "Golden", 3 ca khúc nhạc phim khác của "KPop Demon Hunters" cũng góp mặt trong bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" lần này. Các ca khúc "Soda Pop" và "Your Idol" do nhóm nhạc nam Saja Boys thể hiện lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và 5, còn ca khúc "How It’s Done" của nhóm nhạc nữ K-pop Huntr/x đứng thứ 10. Billboard nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một bộ phim có tới 4 OST cùng lúc lọt vào top 10 bảng xếp hạng đĩa đơn."Golden" là ca khúc do nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng Huntr/x trong phim thể hiện, được sáng tác bởi nhà soạn nhạc EJAE, từng là thực tập sinh của công ty giải trí SM Entertainment, và do ca sĩ Audrey Nuna và Rei Ami thể hiện.Tính đến nay, "Golden" đã trở thành ca khúc thứ ba có hơn hai lần giữ ngôi đầu bảng "Hot 100", sau bài hát "Butter" và "Dynamite" của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), lần lượt có được vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng này trong 10 tuần và 3 tuần. Trước đó, "Golden" cũng đã lập nên kỷ lục khi cùng lúc dẫn đầu cả hai bảng xếp hạng lớn nhất thế giới là "Hot 100" của Billboard và bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (Official Charts).Khác với các bài hát K-pop vốn dựa vào sức mạnh của người hâm mộ để dẫn đầu về doanh số bán album vật lý và lượt tải, ca khúc "Golden" lại duy trì đà tăng trưởng ổn định ở hạng mục nghe trực tuyến nhờ mức độ phổ biến của bộ phim hoạt hình gốc.