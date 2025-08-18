Photo : YONHAP News

Ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 25/8 (giờ địa phương) tổ chức tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong buổi họp báo tại Washington cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp viết một thông điệp gửi đến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.Trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi ông Lee là một người vĩ đại, cũng như là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Lee, Hàn Quốc sẽ có một tương lai đáng kinh ngạc ở một tầm cao mới. Ông Trump cũng khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng với nhà lãnh đạo Hàn Quốc.Sau bữa trưa, ông Trump cũng đã vui vẻ gửi lời chào đến Tổng thống Lee, nhận định Hội nghị thượng đỉnh song phương lần này là một tiến triển và là một cuộc đám phán tuyệt vời.Liên quan đến đối thoại Mỹ-Triều, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng khuyến nghị về việc gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un của ông Lee là một đề xuất khôn ngoan. Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc là người đầu tiên khuyên ông gặp Chủ tịch Kim Jong-un, nhận định ông Lee thực sự là một người thông minh.Mặt khác, hai nhà lãnh đạo Hàn-Mỹ cũng có cuộc trò chuyện thân mật. Tổng thống Lee chia sẻ với ông Trump rằng cả hai đều có hoàn cảnh tương đồng, nhắc lại tình huống từng thoát chết trong một vụ đe dọa ám sát. Ông Trump cũng bảy tỏ sự đồng cảm về điều này. Ngoài ra, khi được Tổng thống Trump hỏi về lý do vì sao các tay golf nữ chuyên nghiệp của Hàn Quốc lại giỏi như vậy, ông Lee đáp rằng điều đó có liên quan đến đến sự khéo léo, một đặc điểm của dân tộc Hàn.