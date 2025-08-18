Photo : YONHAP News

Phó Chủ tịch Viện nghiên cứu chính sách Asia Society (ASPI) kiêm chuyên gia về bán đảo Hàn Quốc của Mỹ Wendy Cutler ngày 25/8 (giờ địa phương) đã đưa ra đánh giá về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, nhận định cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra đúng như dự đoán, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ông Lee.Trong tài liệu phát cho báo giới cùng ngày, bà Cutler cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong hội đàm đã liên tục dành lời khen cho ông Trump, qua đó thành công nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đầy mạnh mẽ và năng động. Đáp lại, Tổng thống Trump hoan nghênh sự hợp tác của Hàn Quốc trong quá trình phục hưng ngành đóng tàu của Mỹ. Ngoài ra, nhà lãnh đạo hai nước đều đồng ý về tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên dù miền Bắc có vẻ không quan tâm đến vấn đề này.Mặt khác, Phó Chủ tịch Viện ASPI cũng chỉ ra rằng căng thẳng giữa Seoul và Washington trong lĩnh vực thương mại và an ninh vẫn còn tồn tại. Cụ thể là cách hiểu khác nhau về kế hoạch đầu tư 35 triệu USD của Hàn Quốc vào Mỹ. Quan chức này giải thích Hàn Quốc cảm thấy thất vọng vì không được hưởng ưu đãi về thuế quan đối với mặt hàng ô tô và thép dù là đối tác Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ, trong khi đó Washington lại yêu cầu Seoul gỡ bỏ rào cản thương mại kỹ thuật số và mở rộng thị trường nông sản cho Mỹ.Trong lĩnh vực an ninh, bà Cutler cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang tiếp tục gây sức ép buộc Hàn Quốc tăng chi phí quân sự. Thậm chí, ông Trump còn nói rằng Washington cần trực tiếp sở hữu căn cứ quân sự của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, chứ không phải là thuê. Đây là điều để Tổng thống Lee khó có thể chấp nhận về mặt chính trị.Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới, Phó Chủ tịch Cutler nói nhà lãnh đạo Mỹ thường tránh đến các hội nghị đa phương, nên vẫn chưa rõ về khả năng ông Trump có tham dự sự kiện này hay không. Tuy nhiên, nếu Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt, thì ông Trump có thể thấy việc tham dự Hội nghị APEC trở nên hấp dẫn hơn.Trong khi đó, Giám đốc phụ trách về chính trị và an ninh của ASPI Emma Chanlett-Avery đánh giá việc Tổng thống Trump bày tỏ ý định gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cho thấy mong muốn khôi phục lại ngoại giao với Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo Mỹ. Tuy nhiên, Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung dù cố gắng duy trì quan hệ hòa hảo với miền Bắc, song vẫn có thể lo ngại về việc Washington thiên về ngoại giao với Bình Nhưỡng và gạt Seoul ra ngoài lề; thậm chí là việc ông Trump có thể đạt thỏa thuận trực tiếp với ông Kim mà không có sự tham gia của Seoul.Quan chức này cũng nhận xét việc nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ đề cập đến vấn đề phụ nữ mua vui cho binh lính Nhật trong thời chiến trong quan hệ Hàn-Nhật đã đi ngược lại thông điệp hướng tới tương lai mà Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Tổng thống Lee vừa đưa ra chỉ vài ngày trước.