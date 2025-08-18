Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ không đề cập đến vấn đề mở cửa thêm thị trường nông sản

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào ngày 25/8 (giờ địa phương) tại Washington (Mỹ) đã diễn ra thành công, trở thành dịp để lãnh đạo hai nước có thể gặp gỡ nhau thường xuyên và trở nên gần gũi hơn. Đặc biệt, Văn phòng Tổng thống cũng nhấn mạnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đề cập đến vấn đề mở cửa thêm cho thị trường nông sản, hay tăng chi phí quân sự cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.Cuộc hội đàm lần này diễn ra trong bầu không khí căng thẳng ngay từ đầu và kéo dài khoảng 140 phút, vượt quá thời gian dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, bầu không khí đã trở nên thân thiện hơn sau khi Tổng thống Lee đến Nhà Trắng. Lãnh đạo Hàn Quốc đã tặng ngay chiếc bút ký cho Tổng thống Trump, tạo ra một sự gần gũi. Bầu không khí này tiếp tục được duy trì trong phần phát biểu và hỏi đáp, cuộc hội đàm kín, cho đến bữa tiệc trưa.Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho biết cuộc đàm phán nhìn chung đã kết thúc một cách tốt đẹp và hai nhà lãnh đạo đã có được những sự đồng thuận.Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Lee còn tặng ông Trump những món quà khác như gậy đánh golf được thiết kế riêng theo hình thể của nhà lãnh đạo Mỹ, mô hình của tàu chiến bọc thép đầu tiên trên thế giới mang tên Geobukseon (hay còn gọi là "Thuyền Rùa") do một bậc thầy cơ khí chế tác và chiếc mũ MAGA, có nghĩa là làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Về phần mình, Tổng thống Trump tặng ông Lee một tập ảnh, trong đó có hình ảnh thời điểm ông bị ám sát hụt.Hai nhà lãnh đạo sau đó cũng đã gặp gỡ giới kinh tế. Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác thích hợp nhất để cùng Mỹ hiện thực hóa phục hưng ngành chế tạo. Tham dự buổi gặp có các nhà lãnh đạo đến từ tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, hãng ô tô Hyundai, SK, LG cùng Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang của Nvidia (Mỹ). Tại đây, các bên còn tiến hành thảo luận về những phương án hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến và công nghiệp chiến lược.