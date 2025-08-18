Doanh nghiệp Hàn-Mỹ ký kết 11 MOU ở 5 lĩnh vực chiến lược

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết tại sự kiện “Bàn tròn kinh doanh Hàn-Mỹ” diễn ra vào ngày 25/8 (giờ địa phương) tại Washington, với sự có mặt của Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, các doanh nghiệp hai nước đã ký tổng cộng 11 hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MOU) trong các lĩnh vực như đóng tàu, hạt nhân, hàng không, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khoáng sản chiến lược.Trong số này, có 6 MOU được ký kết liên quan đến việc thành lập quỹ chung, đầu tư và hợp tác công nghệ nhằm mở rộng hợp tác song phương trong các ngành chiến lược như đóng tàu và năng lượng nguyên tử.Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai, Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) và công ty đầu tư Cerberus Capital của Mỹ đã ký biên bản ghi nhớ thành lập quỹ đầu tư chung trị giá hàng tỷ USD nhằm tái thiết và củng cố năng lực hàng hải của Mỹ và các đồng minh, bao gồm lĩnh vực đóng tàu, hạ tầng logistics hàng hải và công nghệ hàng hải tiên tiến.Trong khi đó, công ty công nghiệp nặng Samsung và tập đoàn hàng hải Vigor của Mỹ đã ký MOU thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành (MRO) tàu hậu cần hải quân Mỹ, hiện đại hóa nhà máy đóng tàu và cùng đóng tàu biển.Bộ Công nghiệp đánh giá các đơn vị đóng tàu hàng đầu thế giới của Hàn Quốc đã tham gia tích cực vào việc củng cố ngành công nghiệp đóng tàu và năng lực hàng hải của Mỹ, cũng như hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa tàu hải quân Mỹ, qua đó tạo động lực hợp tác đôi bên cùng có lợi.Trong lĩnh vực hạt nhân, công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP), Doosan Enerbility cùng hai công ty của Mỹ là X-Energy và Amazon Web Services đã ký MOU về thiết kế, xây dựng, vận hành, thiết lập chuỗi cung ứng, đầu tư và mở rộng thị trường đối với lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Ngoài ra, KHNP và công ty cung cấp uranium làm giàu Centrus (Mỹ) đã ký MOU về việc KHNP cùng tham gia đầu tư xây dựng cơ sở làm giàu uranium của Centrus.Trong lĩnh vực hàng không, Korean Air đã ký biên bản ghi nhớ với hãng Boeing về việc mua 103 máy bay thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu trị giá 36,2 tỷ USD, đồng thời ký MOU với công ty GE Aerospace về hợp đồng mua động cơ và dịch vụ bảo dưỡng động cơ trị giá 13,7 tỷ USD. Đây là hợp đồng đơn lẻ quy mô lớn nhất trong lịch sử của hãng hàng không Hàn Quốc.Tổng công ty khí gas Hàn Quốc (KOGAS) thì ký hợp đồng dài hạn với tập đoàn năng lượng toàn cầu Trafigura để nhập khẩu khoảng 3,3 triệu tấn LNG mỗi năm trong vòng 10 năm, bắt đầu từ năm 2028, chủ yếu từ nguồn cung của Mỹ.Ngoài ra, Korea Zinc đã ký MOU với tập đoàn quốc phòng toàn cầu Lockheed Martin của Mỹ nhằm hợp tác cung ứng germani và tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ cần thiết về chế tài để quan hệ hợp tác sản xuất giữa Hàn Quốc và Mỹ có thể bước vào giai đoạn phục hưng, qua đó tạo ra vô vàn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước.