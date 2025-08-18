Phản ứng trái chiều của chính giới Hàn Quốc về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 26/8 đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra "thành công", đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào việc tái khởi động đối thoại Mỹ-Triều.Đảng cầm quyền ca ngợi các phát biểu nổi bật của Tổng thống Lee tại cuộc hội đàm như “người kiến tạo hòa bình", "người dẫn nhịp”; đồng thời nhấn mạnh 11 hợp đồng và biên bản ghi nhớ được ký kết ở các lĩnh vực đóng tàu, điện hạt nhân là những thành tựu chính lần này. Đại diện đảng này tại Quốc hội Kim Byung-kee khẳng định sẽ tiếp nối thành quả lần này bằng những thành tựu bền vững hơn, phối hợp cùng Chính phủ để giảm thiểu bất ổn ngoại giao, an ninh, thương mại, củng cố hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Ngược lại, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích gay gắt hội đàm thượng đỉnh lần này là một "thảm họa ngoại giao nhục nhã". Lãnh đạo Hàn Quốc đã bị phía Mỹ đón tiếp thiếu trang trọng. Ngoài ra, ông Lee đã không đạt được câu trả lời rõ ràng về các vấn đề nhạy cảm như thuế quan, mở cửa thêm thị trường nông sản. Tổng thống chỉ "rước thêm" các bài toán mới như vấn đề chuyển giao quyền sở hữu khu đất căn cứ quân sự của Mỹ. Đại điện đảng này tại Quốc hội Song Eon-seok chỉ trích ông Lee đã không nhận được một câu trả lời thỏa đáng về vấn đề thép và nhôm.Đảng Đổi mới Tổ quốc thì đánh giá thành quả lớn nhất của hội nghị lần này là việc làm nổi bật Mỹ là chủ thể chính trong việc khôi phục quan hệ liên Triều và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Đảng Tiến bộ thì đưa ra lập trường rằng dù hội nghị đã xua tan được mối lo ngại trong dư luận liên quan đến phát ngôn "thanh trừng" của Tổng thống Donald Trump trước thềm Hội nghị song phương, nhưng không nên quá vui mừng hay thất vọng về kết quả cuộc hội đàm.Ngay trước thềm hội nghị, ông Trump đã viết trên mạng xã hội nội dung rằng "Chuyện gì đang diễn ra ở Hàn Quốc thế? Có vẻ như là một cuộc thanh trừng hoặc một cuộc cách mạng", được cho là liên quan đến các cuộc khám xét của Nhóm công tố viên đặc biệt vào các nhà thờ hay căn cứ quân sự ở Hàn Quốc. Nhưng ông Trump đã rút lại và cho biết có lẽ chỉ là "hiểu lầm" sau khi trao đổi với Tổng thống Lee.