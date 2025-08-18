Lãnh đạo Nhà Trắng để ngỏ khả năng yêu cầu quyền sở hữu khu đất căn cứ quân sự tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 25/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng có thể yêu cầu quyền sở hữu với khu đất đặt căn cứ của lực lượng quân đồn trú tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ đề cập tới vấn đề quyền sở hữu các khu đất này.Trước câu hỏi của báo giới sau cuộc hội đàm về khả năng cắt giảm lực lượng đồn trú tại Hàn Quốc, ông Trump đã từ chối đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng đề cập rằng hơn 40.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Thế nhưng con số thực tế chỉ là khoảng 28.500 quân.Tổng thống Mỹ đồng thời nhắc tới vấn đề chia sẻ chi phí cho lực lượng quân đồn trú. Theo ông, Mỹ lẽ ra đã có thể nhận lại hàng tỷ USD từ Hàn Quốc nhưng cựu Tổng thống Joe Biden đã từ bỏ khoản tiền này. Hiện tại, Seoul không hề trao đất mà chỉ cho Washington thuê. Một trong những điều ông muốn làm là yêu cầu Hàn Quốc trao quyền sở hữu khu đất các căn cứ quân sự.Căn cứ theo Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (SOFA) hiện hành, Hàn Quốc cung cấp miễn phí khu đất căn cứ quân sự cho Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump cho biết sẽ xem xét khả năng hủy bỏ hợp đồng cho thuê khu đất để trực tiếp sở hữu.Trong số các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) có diện tích lớn nhất, với hơn 90% chi phí xây dựng do phía Hàn Quốc chi trả. Đáng chú ý, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc năm 2017, ông Trump từng trực tiếp thị sát căn cứ này bằng trực thăng.