Bài phát biểu của Tổng thống Lee Jae Myung tại viện nghiên cứu CSIS Mỹ

Trong bài diễn thuyết đặc biệt theo lời mời Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 26/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ cùng ngày, lãnh đạo hai nước đã nhất trí hiện đại hóa quan hệ đồng minh song phương cho phù hợp với sự thay đổi môi trường an ninh, cùng mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ đồng minh "thực dụng, lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm".Việc hiện đại hóa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ bao gồm các nội dung như điều chỉnh quy mô và vai trò của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, tăng cường vai trò chủ động của quân đội Hàn Quốc, nâng ngân sách quốc phòng và chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến. Tổng thống Lee khẳng định Hàn Quốc sẽ đóng vai trò chủ đạo hơn trong việc bảo vệ an ninh trên bán đảo Hàn Quốc; đồng thời nhấn mạnh cam kết phòng thủ của Mỹ đối với Hàn Quốc và thế trận phòng thủ chung sẽ tiếp tục được duy trì vững chắc.Đặc biệt, Tổng thống cho biết Hàn Quốc sẽ nâng chi phí quốc phòng. Được biết đây là một hạng mục yêu cầu tiêu biểu từ phía Mỹ. Ông Lee không nêu rõ con số cụ thể, nhưng nhấn mạnh sẽ sử dụng khoản tăng để bồi dưỡng quân đội Hàn Quốc thành một lực lượng hùng mạnh, hiện đại và tinh nhuệ.Về giải pháp cho vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, Tổng thống cho biết lãnh đạo hai bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Lee cảnh báo cảnh báo miền Bắc đã gần hoàn tất phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)và có khả năng sản xuất 10-20 đầu đạn hạt nhân mỗi năm, tăng gấp 2,5 lần kể từ sau năm 2022.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) phù hợp với lợi ích chung của cả hai miền. Ông Lee khẳng định sẽ đối phó cứng rắn với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, song đồng thời cũng lưu ý rằng đối thoại, hợp tác mới là con đường bền vững thay vì chỉ dùng biện pháp cưỡng chế.Trong bài phát biểu trên, Tổng thống cũng đề cập tới quan hệ với Trung Quốc, cho rằng giờ đây, Hàn Quốc không thể tiếp tục giữ lập trường "an ninh dựa Mỹ, kinh tế dựa Trung Quốc" như trước.Ông Lee phân tích trước khi Mỹ bắt đầu chính thức áp dụng chính sách kiềm chế mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là bao vây Trung Quốc, thì Hàn Quốc thực tế vẫn giữ lập trường "an ninh dựa Mỹ, kinh tế dựa Trung Quốc". Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng giữa khối tự do và khối do Trung Quốc dẫn dắt đã diễn ra mạnh mẽ, các chính sách của Washington cũng đi theo hướng kiềm chế Bắc Kinh một cách rõ ràng. Giờ đây Hàn Quốc cũng không thể hành động hay đưa ra quyết định đi ngược lại với chính sách cơ bản của Mỹ.Đối với Trung Quốc, do vị trí địa lý rất gần, Seoul đang duy trì ở mức độ quản lý mối quan hệ tất yếu này một cách khéo léo. Tổng thống Lee cũng lưu ý rằng trên thực tế, ngay cả Mỹ cũng vừa cạnh tranh, thậm chí đối đầu với Trung Quốc, nhưng đồng thời vẫn hợp tác trong những lĩnh vực cần thiết.Về quan hệ với Nhật Bản, ông Lee nhấn mạnh Tokyo là một đối tác không thể thiếu trong trang sử mới của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Ông và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí củng cố chặt chẽ hơn nữa hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, đối phó chung với mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ bắc Triều Tiên.Khép lại bài phát biểu, Tổng thống định nghĩa quan hệ Hàn-Mỹ là “quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai” dựa trên ba trụ cột là an ninh, kinh tế và công nghệ cao; kêu gọi cả hai nước cùng nhau tiến bước.