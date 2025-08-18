Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí phương hướng dự thảo ngân sách năm 2026

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền ngày 26/8 đã nhóm họp tại Quốc hội về dự thảo ngân sách năm 2026. Hai bên đồng tình rằng dự thảo ngân sách lần này là dự toán ngân sách đầu tiên của Chính phủ mới, chính quyền do người dân làm chủ, nên phải đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc và khôi phục dân sinh, đồng thời phải phản ánh đầy đủ quan điểm điều hành đất nước của Tổng thống.Hai bên nhất trí phân bổ ngân sách nghiên cứu và phát triển (R&D) ở mức cao nhất từ trước tới nay, để khắc phục sai lầm của Chính phủ tiền nhiệm khi cắt giảm ngân sách ở lĩnh vực này, từ đó thúc đẩy đầu tư một cách tích cực.Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong ba cường quốc hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và xây dựng xã hội nền tảng AI, hai bên nhất trí sẽ mở rộng đáng kể các hạng mục cần thiết như mua thêm bộ xử lý đồ họa (GPU), lập các quỹ mới nhằm mở rộng đầu tư cho các ngành công nghiệp chiến lược tương lai như AI, chíp bán dẫn.Ngoài ra, phe cầm quyền nhất trí mở rộng mạnh mẽ đầu tư ứng phó khủng hoảng khí hậu, lập khoản hỗ trợ mới khi người dân chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện, mở rộng trợ cấp trẻ em, hỗ trợ thêm cho các khu vực đang bị sụt giảm dân số. Chính phủ cũng tích cực phản ánh ngân sách hỗ trợ phát hành phiếu mua hàng địa phương vào dự thảo ngân sách năm sau, giúp tăng doanh thu cho các tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể và vực dậy nền kinh tế khu vực.Đảng cầm quyền và Chính phủ cũng đã thống nhất về việc đưa vào dự toán ngân sách năm tới các hạng mục như hỗ trợ thanh niên và tầng lớp yếu thế, mở rộng ngân sách phòng ngừa tai nạn lao động và hỏa hoạn, tăng trợ cấp cho người có công, thúc đẩy tăng trưởng thông qua ưu đãi cho các địa phương.Tại buổi họp, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol nhấn mạnh Chính phủ sẽ tập trung phân bổ ngân sách cho ba lĩnh vực đầu tư trọng điểm đó là thúc đẩy nền kinh tế siêu đổi mới do công nghệ dẫn dắt, xây dựng nền tảng xã hội vững chắc để đạt được tăng trưởng cho tất cả, an ninh ngoại giao đặt an toàn của người dân và lợi ích quốc gia lên hàng đầu.Dự thảo ngân sách năm 2026 sẽ được trình lên Quốc hội thẩm định, sau khi được thông qua tại cuộc họp Nội các vào ngày 29/8 tới.