Seoul hy vọng kết thúc sớm giai đoạn hai đàm phán FTA Hàn-Trung

Photo : YONHAP News

Trong ngày thứ hai chuyến thăm Bắc Kinh (25/8), Đoàn đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc do cựu Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug dẫn đầu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.Tại đây, Bộ trưởng Trung Quốc đề cập tới việc Hàn Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc. Trong năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận mức thâm hụt thương mại 35,3 tỷ USD với Hàn Quốc.Trưởng đoàn Park nhấn mạnh hiện tại là thời điểm hết sức quan trọng để hai nước duy trì động lực hợp tác, tăng cường trao đổi để cùng theo đuổi lợi ích chung. Ông Park hy vọng quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung giai đoạn hai sẽ sớm được hoàn tất. Ngoài ra, Seoul cũng kỳ vọng hai nước thúc đẩy chuỗi cung ứng các khoáng sản trọng tâm như đất hiếm, và đồng thời xây dựng cơ chế ưu tiên, thông quan nhanh trong thương mại.Thành phần Đoàn đặc phái viên lần này còn có hai nghị thuộc đảng Dân chủ đồng hành là nghị sĩ Kim Tae-nyeon và nghị sĩ Park Jeung, ông Roh Jae-heon (con trai cựu Tổng thống Roh Tae-woo và là Chủ tịch Trung tâm văn hóa Đông Á).Đoàn sẽ lưu lại Bắc Kinh đến ngày 27/8 và gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 24/8, lịch trình tiếp theo của phái đoàn trong ngày 26/8 là cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính và ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tương đương Chủ tịch Quốc hội).