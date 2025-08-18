Chỉ số tâm lý tiêu dùng tại Hàn Quốc tháng 8/2025 ghi nhận mức cao kỷ lục sau 7 năm 7 tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/8 công bố kết quả khảo sát xu hướng người tiêu dùng tháng 8/2025, cho biết chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng này đạt 111,4 điểm, tăng 0,6 điểm so với tháng 7, ghi nhận mức cao nhất kể từ mức 111,6 điểm vào tháng 1/2018, sau 7 năm 7 tháng.BOK giải thích nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Chính phủ Hàn Quốc phát hành phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh vào cuối tháng 7 vừa qua, cũng như đến từ việc tài sản chứng khoán tăng. Việc phát phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh đã thúc đẩy tâm lý chi tiêu, trong khi đà tăng của chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) và thị trường chứng khoán Mỹ giúp cải thiện sức mua.Chỉ số đánh giá về nền kinh tế hiện tại đạt 93 điểm, tăng 7 điểm. Mặc dù chỉ số này vẫn thấp hơn mức chuẩn 100 điểm, song đã cho thấy sự gia tăng về lượng người tiêu dùng nhận định nền kinh tế đã có cải thiện so với 6 tháng trước.Ngược lại, chỉ số về triển vọng kinh tế trong tương giảm 6 điểm xuống mức 100 điểm, do chịu ảnh hưởng từ những lo ngại về việc kim ngạch xuất khẩu bị trì trệ do các biện pháp thuế quan.Ngoài ra, kỳ vọng đối với thị trường bất động sản vẫn tiếp tục tăng khi chỉ số triển vọng giá nhà đạt 111 điểm, tăng 2 điểm. Sau khi Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách về quản lý nợ hộ gia đình vào tháng 6, đà tăng về giá chung cư trên toàn quốc đã có dấu hiệu chậm lại, song kết quả trên vẫn phản ảnh xu hướng giá nhà tăng tại một số khu vực như thủ đô Seoul.