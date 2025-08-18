Nghị sĩ Jang Dong-hyeok đắc cử chức Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân

Photo : YONHAP News

Tại Đại hội toàn đảng lần thứ 6 được tổ chức tại Thư viện Quốc hội ngày 26/8, nghị sĩ hai khóa Jang Dong-hyeok đã đắc cử chức Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân.Trong vòng bỏ phiếu cuối cùng, ông Jang đã giành 220.302 phiếu (50,2%) trong tổng số 438.237 phiếu, giành chiến thắng trước 217.935 phiếu (49,7%) của đối thủ là cựu Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Kim Moon-soo.Phát biểu sau khi có kết quả đắc cử, ông Jang bày tỏ cảm ơn các đảng viên đảng Sức mạnh quốc dân đã giúp ông giành thắng lợi. Tân Chủ tịch đảng đối lập cam kết sẽ liên minh với tất cả các phe cánh hữu để lật đổ chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, đổi mới đảng Sức mạnh quốc dân ngay từ thời khắc này để trở thành một chính đảng giành chiến thắng.Về phần mình, cựu Bộ trưởng Kim bày tỏ hy vọng Chủ tịch Jang cùng các ủy viên tối cao của đảng sẽ đoàn kết, phát huy năng lực lãnh đạo để đấu tranh chống lại chính quyền độc tài của Tổng thống Lee Jae Myung. Bản thân ông cũng sẽ âm thầm hỗ trợ phía sau.Tỷ lệ tham gia bỏ phiếu của đảng viên đảng Sức mạnh quốc dân trong vòng bỏ phiếu cuối cùng đạt 46,55%. Kết quả cuối cùng được tính dựa trên 80% số phiếu của đảng viên và 20% từ kết quả thăm dò ý kiến người dân thông thường.