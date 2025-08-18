Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc lập kỷ lục mới về lượng khách tham quan với hơn 4,1 triệu người

Photo : YONHAP News

Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc ngày 26/8 cho biết trong vòng từ ngày 1/1-25/8 năm nay, tổng số khách tham quan bảo tàng đạt 4.189.822 lượt, vượt xa con số 3.788.785 lượt khách của cả năm ngoái. Kết quả này cũng đã vượt qua mức kỷ lục 4.180.285 lượt khách vào năm 2023, thời điểm lần đầu tiên lượng khách tham quan hàng năm vượt mốc 4 triệu người.Với đà tăng hiện tại, Bảo tàng quốc gia dự kiến sẽ đón hơn 5 triệu lượt khách trong năm nay, lần đầu tiên vượt mốc này kể từ khi bảo tàng mở cửa vào năm 1945, tạo nên cột mốc mới trong 80 năm lịch sử của bảo tàng.Số lượng khách đến tham quan bảo tàng đang có xu hướng tăng đều. Trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, bảo tàng lần lượt đón 513.262 người và 543.361 du khách, duy trì mốc trên 500.000 lượt trong hai tháng liên tiếp. Đến tháng 7, con số này đã tăng vọt lên 747.679 lượt khách, tức trung bình bảo tàng đón khoảng 24.000 khách mỗi ngày. Riêng tháng 8, lượng khách đến tham quan ước tính đã vượt qua ngưỡng 700.000 người.Nhiều ý kiến phân tích cho rằng sự quan tâm lớn về văn hóa Hàn Quốc này đến từ sự thành công của bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) trên nền tảng Netflix.