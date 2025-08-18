Doanh thu của tiểu thương Hàn Quốc tăng 6% trong vòng một tháng gần đây

Photo : YONHAP News

Một tháng sau khi Chính phủ Hàn Quốc triển khai chương trình phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh, doanh thu của các tiểu thương trong nước đã tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, từ tuần thứ tư kể từ sau khi phát hành, đà tăng trưởng doanh thu đã chậm lại rõ rệt.Công ty Korea Credit Data ngày 26/8 công bố dữ liệu phân tích doanh thu qua thẻ của 329.000 cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trong vòng 4 tuần từ ngày 21/7 đến 17/8, cho thấy tổng doanh thu của các cơ sở này đã tăng 6,44% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong các ngành, ngành bán lẻ ghi nhận mức tăng doanh thu mạnh nhất là 16,4%. Trong đó, doanh thu của các cửa hàng kính mắt tăng tới 43,95% so với cùng kỳ năm trước, cửa hàng thời trang phụ kiện tăng 33,16%. Ngành ăn uống và dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lần lượt đạt 3,51% và 4,73% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo tuần, hiệu quả tăng doanh số rõ ràng nhất từ tuần đầu đến tuần thứ ba, trong đó tuần đầu tăng 7,27%, tuần hai tăng 10,13%, tuần ba tăng 6,96%, nhưng đến tuần thứ tư chỉ tăng 1,21%, cho thấy xu hướng tăng trưởng chậm lại.Xét theo quy mô doanh thu, đối với các cơ sở có doanh thu dưới 3 tỷ won (2,15 triệu USD)/năm, nơi có thể sử dụng phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh, doanh thu trong khoảng thời gian này tăng 6,89% so với cùng kỳ 2024. Ngay cả các cơ sở có doanh thu trên 3 tỷ won, không được sử dụng phiếu tiêu dùng, cũng ghi nhận doanh thu tăng 1,1%.