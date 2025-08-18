Korean Air ký biên bản ghi nhớ mua 103 máy bay mới từ hãng Boeing (Mỹ)

Photo : YONHAP News

Hãng hàng không Korean Air ngày 25/8 (giờ địa phương) cho biết đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với hãng Boeing của Mỹ về việc mua 103 máy bay thế hệ mới có hiệu suất cao tại Washington.Cụ thể, Korean Air sẽ mua 20 chiếc máy bay Boeing 777-9, 25 chiếc máy bay 787-10, 50 chiếc máy bay 737-10 và 8 máy bay chở hàng 777-8F. Các máy bay này sẽ được bàn giao dần đến cuối năm 2030. Tổng giá trị đầu tư lần này ước tính lên đến 36,2 tỷ USD. Theo đó, đội bay của hãng hàng không này sẽ được tái cơ cấu, với 5 dòng máy bay chính là Boeing 777, Boeing 787, Boeing 737 và Airbus A350 và A321-neo.Ngoài ra, hãng Korean Air cũng mua thêm động cơ dự phòng cho 11 chiếc máy bay từ hãng GE Aerospace của Mỹ và 8 động cơ dự phòng từ hãng CFM International. 28 chiếc máy bay của hãng cũng sẽ được bảo dưỡng động cơ trong vòng 20 năm từ GE Aerospace. Giá trị đầu tư cho động cơ dự phòng của Korean Air là 690 triệu USD, còn hợp đồng bảo dưỡng động cơ là 13 tỷ USD.Lễ ký kết MOU lần này diễn ra nhân dịp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến thăm Washington, với sự tham dự của Chủ tịch tập đoàn Hanjin Cho Won-tae, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes (BCA) Pope Stephanie, CEO của hãng GE Aerospace Russell Stokes.Korean Air cho biết việc mua máy bay lần này là một khoản đầu tư chủ động để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng về sau, cũng như là lựa chọn chiến lược nhằm củng cố hợp tác trong ngành công nghiệp hàng không giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ngoài hãng Boeing, Korean Air hiện cũng duy trì quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp hàng không Mỹ khác như Pratt & Whitney, General Electric, Hamilton Sundstrand và Honeywell.