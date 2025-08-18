Lãnh đạo Hàn Quốc kết thúc lịch trình thăm Mỹ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 27/8 đã lên đường trở về nước sau khi kết thúc chuyến công du trong 6 ngày 3 đêm tới Nhật Bản và Mỹ. Trong chuyến thăm Mỹ lần này, Tổng thống Lee đã có buổi Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều hoạt động khác.Trong lịch trình đầu tiên ngày 25/8 (giờ địa phương), Tổng thống Lee đã gặp gỡ và động viên tinh thần cộng đồng kiều bào tại Mỹ. Sau hội đàm thượng đỉnh vào ngày 25/8, ông Lee đã đến sự kiện "Bàn tròn kinh doanh Hàn-Mỹ" với sự tham gia của các lãnh đạo kinh tế chủ chốt, trao đổi ý kiến về việc tạo hiệu ứng cộng hưởng trong ngành công nghiệp giữa hai nước. Trong bài diễn thuyết tại Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ, Tổng thống Lee đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đồng minh Hàn-Mỹ.Ông Lee vào sáng ngày 26/8 (giờ địa phương) đã dâng hoa tại Nghĩa trang quốc gia Arlington ở Washington, khép lại lịch trình tại thủ đô nước Mỹ trước khi di chuyển tới thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania).Sau khi di chuyển đến thành phố Philadelphia, điểm đến đầu tiên của ông Lee là nhà tưởng niệm Tiến sĩ Seo Jae-pil, người sáng lập ra tờ báo Độc lập đầu tiên bằng tiếng Hàn. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc ghé thăm nơi đây sau 26 năm kể từ thời cố Tổng thống Kim Dae-jung. Ông Lee bày tỏ cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi được đến thăm nhà tưởng niệm, nơi thấm đẫm tinh thần cống hiến vì độc lập tự chủ của đất nước mà Tiến sĩ Seo Jae-pil để lại.Tổng thống cũng tới thị sát nhà máy đóng tàu Philly, hiện thuộc sở hữu của công ty Hanwha Ocean. Sau đó, lãnh đạo Hàn Quốc còn tham dự lễ đặt tên cho tàu đa nhiệm phục vụ an ninh quốc gia do Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOOA) đặt hàng.Trong diễn văn chúc mừng, ông Lee khẳng định ngành đóng tàu của Hàn Quốc đang đi trên con đường thử thách mới, góp phần củng cố an ninh vùng biển và thúc đẩy sự hồi sinh của ngành đóng tàu Mỹ.Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong buổi họp báo cho biết chuyến thăm Mỹ lần này của Tổng thống Lee sẽ trở thành cơ hội để cho thấy diện mạo mới của đồng minh Hàn-Mỹ, khởi đầu từ dự án MASGA, có nghĩa là làm cho ngành đóng tàu của Mỹ vĩ đại trở lại.