Hơn 53% người dân Hàn Quốc đánh giá tích cực về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 27/8 công bố kết quả thăm dò tiến hành theo ủy thác của báo Kinh tế năng lượng đối với 507 nam nữ từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Cuộc khảo sát được tiến hành thông qua điện thoại (tỷ lệ trả lời đạt 5,3%), có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±4,4%.Kết quả cho thấy 53,1% số người được hỏi đánh giá tích cực về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump lần này, cụ thể là rất tốt và khá tốt. Ngược lại, 41,5% lại có đánh giá tiêu cực, trong đó 27,9% nhận định là rất tệ, 13,6% trả lời là khá tệ. Và chỉ có 5,4% đưa ra câu trả lời là không biết.Xét theo khu vực, tỷ lệ đánh giá tích cực được ghi nhận cao tại thành phố Gwangju, tỉnh Bắc và Nam Jeolla, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi. Riêng tại thủ đô Seoul, ý kiến tích cực và tiêu cực có tỷ lệ xấp xỉ, lần lượt với 45,9% và 46,6%.Xét theo độ tuổi, nhóm 40-50 tuổi có tỷ lệ đánh giá tích cực cao nhất, trong khi nhóm 18-29 tuổi ghi nhận tỷ lệ đánh giá tiêu cực là 58,8%, mức cao nhất trong các nhóm tuổi.Xét theo xu hướng chính trị, tỷ lệ đánh giá tích cực ở người có khuynh hướng tiến bộ áp đảo với 87,8%. Đối với nhóm người có khuynh hướng bảo thủ, tỷ lệ đánh giá tiêu cực lên đến 66,4%. Trong nhóm trung lập, 54,7% đưa ra đánh giá tích cực.Ngoài ra, 60,7% số người tham gia khảo sát cho rằng hội nghị lần này có mang lại thành quả, trong khi 34,6% cho rằng không có kết quả gì. Cụ thể, những thành quả được nhắc đến nhiều nhất gồm mở rộng hợp tác kinh tế trong lĩnh vực đóng tàu và chế tạo (18%), xây dựng lòng tin cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo (14%), thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc (13,9%), củng cố hợp tác đồng minh Hàn-Mỹ-Nhật (10,5%).