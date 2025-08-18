Seoul đồng hành cùng Washington trong tiến trình phục hưng ngành đóng tàu

Photo : YONHAP News

Nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, các doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào Mỹ, chính thức khởi động dự án hợp tác đóng tàu giữa hai bên mang tên "MASGA" (Make America Shipbuilding Great Again, tạm dịch: Làm cho ngành đóng tàu Mỹ vĩ đại trở lại).Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh ngày 25/8 (giờ địa phương), ngay sau khi chào hỏi Tổng thống Lee Jae Myung, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập tới vấn đề ngành đóng tàu. Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết nước Mỹ hiện không còn có thể đóng tàu như trước, trong khi ngành công nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc lại rất thành công, bày tỏ mong muốn mua tàu từ Hàn Quốc.Tổng thống Trump cũng kỳ vọng về hợp tác đóng tàu giữa hai nước. Ông nhấn mạnh sẽ để các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc hợp tác với người lao động Mỹ để đóng tàu ngay tại Mỹ, qua đó hồi sinh ngành công nghiệp đóng tàu của nước này. Điều này có nghĩa là Washington sẽ đặt hàng đóng tàu với các công ty đóng tàu của Hàn Quốc, nhưng một phần đơn hàng sẽ được đóng tại Mỹ coi như một hình thức đầu tư trực tiếp vào Mỹ.Đáp lại, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định nước Mỹ đang trở nên vĩ đại trở lại và Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác trong tiến trình đó. Ông Lee đánh giá không chỉ trong lĩnh vực đóng tàu mà ngay cả ngành sản xuất nói chung của Washington cũng đang bước vào thời kỳ "phục hưng", và Seoul mong muốn đồng hành trong quá trình này.Với sự nhất trí của hai nhà lãnh đạo, dự án MASGA chính thức bước vào giai đoạn triển khai. Tập đoàn công nghiệp nặng Samsung đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với một quỹ đầu tư của Mỹ để xây dựng chương trình đầu tư quy mô hàng tỷ USD. Công ty công nghiệp nặng Samsung cũng ký kết quan hệ đối tác với một hãng đóng tàu của Mỹ. Ngoài ra, Hanwha Ocean dự kiến sẽ đầu tư bổ sung 70 triệu USD để mở rộng nhà máy đóng tàu Philly tại bang Pennsylvania.