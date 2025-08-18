Tập đoàn Hanwha công bố đầu tư 5 tỷ USD vào nhà máy đóng tàu Philly tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc, một tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc với lĩnh vực trải rộng từ hóa chất đến đóng tàu, đã quyết định đầu tư thêm 5 tỷ USD cho nhà máy đóng tàu Hanwha Philly tại Philadelphia (bang Pennsylvania của Mỹ). Hanwha đã công bố kế hoạch đầu tư này tại lễ đặt tên tàu "State of Maine" ở nhà máy hôm 26/8 (giờ địa phương).Trong đó, nguồn vốn chính đến từ Quỹ đầu tư hợp tác công nghiệp đóng tàu trị giá 150 tỷ USD, từng được đề cập trong quá trình đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ. Quỹ này sẽ không chỉ thực hiện đầu tư trực tiếp mà còn triển khai dưới hình thức bảo lãnh và cho vay, với sự dẫn dắt của các tổ chức tài chính chính sách. Tập đoàn Hanwha sẽ tận dụng quỹ này để bổ sung 2 ụ đóng tàu và 3 cầu cảng, đồng thời xây dựng cơ sở sản xuất khối (block) mới với quy mô 396.694 m².Ngoài ra, tập đoàn còn dự định đưa vào sử dụng các thiết bị tự động hóa, xưởng đóng tàu thông minh (smart yard) và hệ thống an toàn của Hanwha Ocean để đóng mới tàu vận chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), loại tàu có giá trị gia tăng cao, đồng thời cung cấp khối và mô-đun cho tàu chiến cũng như trực tiếp tiến hành đóng tàu quân sự. Theo Hanwha, nhờ khoản đầu tư này, năng lực đóng tàu của nhà máy sẽ được nâng từ mức 1-1,5 chiếc/năm hiện nay lên tới 20 chiếc/năm.Cũng nhân dịp sự kiện này, công ty vận tải biển Hanwha, đơn vị thành viên của tập đoàn, đã đặt hàng 10 tàu chở dầu cỡ trung (MR tanker) và 1 tàu vận chuyển LNG tại nhà máy đóng tàu Hanwha Philly. Đây là hợp đồng đặt hàng đầu tiên kể từ sau khi Chính phủ Mỹ công bố dự án phục hưng ngành đóng tàu mang tên "MASGA". Toàn bộ 10 tàu chở dầu cỡ trung sẽ do Hanwha Philly trực tiếp đóng mới và bàn giao vào đầu năm 2029.Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Hanwha Philly cũng đã nhận được đơn đặt hàng đóng một tàu LNG trị giá 350 tỷ won (250,7 triệu USD) từ công ty vận tải biển Hanwha, dự kiến sẽ được đóng cùng với Hanwha Ocean của Hàn Quốc.Việc công ty vận tải biển Hanwha đặt hàng đóng tàu tại nhà máy Philly là để ứng phó với việc Chính phủ Mỹ sửa đổi Điều 301 Đạo luật thương mại và Đạo luật hàng hải thương mại (gọi tắt là Đạo luật Jones), có nội dung bắt buộc sử dụng tàu Mỹ khi xuất khẩu năng lượng của nước này. Tập đoàn Hanwha nhấn mạnh rằng nhà máy đóng tàu Hanwha Philly sẽ đóng vai trò then chốt trong hợp tác đóng tàu Hàn-Mỹ.Ghi vào sổ lưu niệm khi tới thăm nhà máy Philly hôm 26/8 (giờ địa phương), Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ hy vọng nhà máy Hanwha Philly, biểu tượng của hợp tác đóng tàu Hàn-Mỹ, sẽ mở ra một chân trời mới cho quan hệ đồng minh giữa hai nước.Nhà máy đóng tàu Hanwha Philly đã được Hanwha Ocean (40%) và Hanwha Systems (60%) mua lại vào cuối năm 2024 với khoản đầu tư 100 triệu USD.