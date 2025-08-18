Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ truy tố cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee vào ngày 29/8

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo chiều ngày 26/8, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cho biết sẽ truy tố bà Kim vào ngày 29/8 tới.Đây là lần đầu tiên một cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị truy tố trong tình trạng bị giam giữ, cũng là lần đầu tiên cả hai vợ chồng cựu Tổng thống cùng bị Tòa án xét xử trong tình trạng này.Cựu Đệ nhất phu nhân bị cáo buộc đã cùng chồng mình là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 58 lần nhận kết quả thăm dò ý kiến miễn phí từ nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun, với giá trị khoảng 270 triệu won (193.500 USD), vào thời kỳ tranh cử Tổng thống năm 2022. Đổi lại, hai vợ chồng bà dùng sức ảnh hưởng để giúp cựu nghị sĩ Kim Young-sun (đảng Sức mạnh quốc dân) nhận được sự tiến cử từ đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung cùng năm.Ngoài ra, bà Kim còn bị cáo buộc đã nhận quà tặng gồm dây chuyền, túi xách và các vật phẩm khác trị giá hơn 82 triệu won (57.300 USD) từ phía giáo phái Thống Nhất thông qua ông Jeon Sung-bae (còn gọi là pháp sư Geon Jin) trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7/2022, để thực hiện nhờ vả bất chính từ giáo phái này. Đồng thời, bà cũng bị cáo buộc đã cấu kết với thế lực thao túng cổ phiếu của công ty Deutsche Motors để thu lợi bất chính khoảng 810 triệu won (580.300 USD).Bà Kim đã bị bắt tạm giam vào ngày 12/8 vừa qua, và đã 4 lần trình diện điều tra theo lệnh triệu tập của Nhóm công tố viên đặc biệt, nhưng vẫn một mực sử dụng quyền im lặng, từ chối đưa ra lời khai.Nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến sẽ triệu tập bà Kim lần thứ 5 vào ngày 28/8, một ngày trước khi truy tố bà này lên Tòa án. Thời hạn lệnh bắt tạm giam bà Kim là tới ngày 31/8.Trong một diễn biến khác, vào sáng ngày 27/8, nghị sĩ Kweon Seong-dong của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã lần đầu tới trình diện tại văn phòng của Nhóm công tố viên đặc biệt. Trả lời báo giới trước khi bước vào phòng điều tra, ông Kwon bác bỏ mọi nghi ngờ, chỉ trích Nhóm công tố viên đặc biệt không chỉ công bố thông tin sai sự thật mà còn bôi nhọ danh dự của bản thân.Ông Kwon bị cáo buộc đã nhận 100 triệu won (71.650 USD) quỹ chính trị bất hợp pháp từ một cựu chức sắc giáo phái Thống nhất trong vòng từ năm 2021-2024 và nhận một túi đựng tiền mặt từ lãnh đạo của giáo phái này là bà Han Hak-ja để thực hiện nhờ vả bất chính.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt ngày 18/8 đã khám xét nhà riêng và văn phòng của ông Kweon. Dựa trên kết quả thẩm vấn cùng ngày, Nhóm sẽ quyết định có triệu tập tiếp hay đề nghị Tòa án ban lệnh bắt tạm giam nghị sĩ này.