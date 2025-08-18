Photo : KBS News

Chủ trì cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng ngày 26/8 (giờ địa phương), một ngày sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến kết quả đàm phán thương mại với Seoul khi nhắc lại các thỏa thuận thương mại đã được hoàn tất trong thời gian qua.Ông Trump nhấn mạnh rằng mặc dù từng tồn tại một số vấn đề trong thỏa thuận thương mại với Seoul, nhưng tất cả đã được giải quyết dứt điểm sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Lãnh đạo Nhà Trắng không đề cập cụ thể vấn đề ở đây là gì, chỉ đánh giá một điều đáng mừng là hai bên "đã tuân thủ thỏa thuận".Tổng thống Mỹ chỉ ra rằng nhờ chính sách thuế quan mà bản thân mình xúc tiến, Mỹ đã thu hút được nhiều khoản đầu tư lớn vào trong nước. Theo ông, các tập đoàn lớn đang tạo thêm việc làm, trong đó hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc dự kiến tạo 14.000 việc làm mới, còn Ford sẽ bổ sung 4.000 việc làm.Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng lên tiếng ủng hộ phát biểu của Tổng thống Trump. Ông này nhấn mạnh Quỹ an ninh kinh tế quốc gia được thành lập nhờ nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản chính là một thành quả từ chính sách thuế quan. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ nhận được khoản đầu tư 350 tỷ USD từ Hàn Quốc, 550 tỷ USD từ Nhật Bản để đổi lấy việc giảm thuế suất, và số vốn đầu tư này sẽ được dùng cho phát triển hạ tầng tại Mỹ.Tuy nhiên, đối với khoản đầu tư 350 tỷ USD từ Hàn Quốc, đến nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra. Bộ trưởng Lutnick cho biết trong tuần này, kế hoạch đầu tư của Nhật Bản sẽ được công bố trước.