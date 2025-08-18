Tổng kết chuyến thăm Mỹ và Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

82 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã rời Seoul vào ngày 23/8 để thực hiện hai chuyến thăm liên tiếp tới Nhật Bản và Mỹ với một lịch trình dày đặc. Chuyến công du lần này được dư luận đặc biệt chú ý, bởi đây được xem là thước đo quan trọng cho định hướng quan hệ của Chính phủ mới với hai đối tác ngoại giao trọng yếu.Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ được coi là thử thách lớn nhất kể từ sau khi Chính phủ mới ra mắt, nhìn chung đã mang lại cho Tổng thống Lee những đánh giá tích cực. Trước tiên, lãnh đạo hai nước tại cuộc hội đàm đã né tránh các vấn đề nhạy cảm, tập trung vào việc khẳng định quan hệ đồng minh hữu nghị.Dù trước thềm hội đàm vẫn tồn tại lo ngại về khả năng xảy ra tình huống bất ngờ, song việc Tổng thống Lee hoàn tất cuộc gặp đầu tiên với ông Trump trong bầu không khí tích cực, không để lại ồn ào lớn nào được coi là thành công bước đầu.Trong hội nghị, ông Lee nhấn mạnh về quan hệ đồng minh an ninh Hàn-Mỹ, đồng thời đề xuất khởi động lại đối thoại Mỹ-Triều. Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ là "người giữ nhịp" hỗ trợ bên cạnh nếu Tổng thống Trump đóng vai trò "người kiến tạo hòa bình" trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc; đồng thời đề xuất ông Trump có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Trump đã hưởng ứng tích cực đề xuất này, và bày tỏ hy vọng sẽ gặp ông Kim "trong năm nay".Ngoài ra, việc lãnh đạo Nhà Trắng phản hồi tích cực về khả năng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju (Hàn Quốc) cuối tháng 10 năm nay được đánh giá là một điểm cộng lớn.Trong các lịch tình khác tại Mỹ sau Hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Lee tiếp tục nhấn mạnh thông điệp hợp tác kinh tế và an ninh, thể hiện quyết tâm củng cố quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Các vấn đề gai góc trong đàm phán thương mại Hàn-Mỹ không được nêu bật trong chuyến công du lần này của Tổng thống, nhưng xét tới việc phía Mỹ sẽ đưa ra những yêu cầu thực sự trong thời gian tới, quá trình đàm phán tiếp theo giữa hai bên dự kiến sẽ không tránh khỏi căng thẳng. Những vấn đề như mở cửa thị trường gạo và thịt bò, yêu cầu tăng cường đầu tư trực tiếp vào Mỹ, hiện đại hóa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, cũng như mở rộng tính linh hoạt chiến lược của lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc có thể trở thành “ngòi nổ” trong các cuộc đàm phán sắp tới.Thêm vào đó, vẫn còn nhiều trở ngại cần vượt qua để nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Hiện vẫn chưa rõ về sự hưởng ứng của Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, cũng như tình hình quốc tế trong đó có việc hai nước Nga-Triều thắt chặt quan hệ cũng sẽ có thể trở thành biến số tác động đến cục diện.Mặt khác, việc Tổng thống Lee chọn thăm Nhật Bản trước khi sang Mỹ được giới ngoại giao đánh giá là động thái hết sức hiếm thấy. Trên thực tế, trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba vào ngày 23/8, Tổng thống Lee cũng đã nhấn mạnh việc ông lựa chọn thăm Nhật Bản trước tiên sau khi nhậm chức là điều chưa từng có trong lịch sử 60 năm quan hệ Hàn-Nhật, truyền đi thông điệp rằng Seoul coi trọng mối quan hệ với Tokyo. Đáp lại, Thủ tướng Ishiba đã khẳng định Tokyo sẽ kế thừa “Tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn-Nhật thế kỷ XXI” năm 1998 đạt được giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cựu Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo.Tuy nhiên, cũng xuất hiện những ý kiến cho rằng việc Tổng thống gần như không đề cập đến vấn đề lịch sử trong chuyến thăm Nhật Bản lần này có thể đồng nghĩa với việc tạm gác lại một “bài toán nhạy cảm” với Tokyo.Liên quan đến điều này, trong buổi họp báo trên chuyên cơ bay từ Nhật sang Mỹ, Tổng thống Lee khẳng định bản thân hiểu rõ và sẵn sàng chấp nhận ý kiến phê phán cho rằng ông thiếu nỗ lực giải quyết vấn đề lịch sử với Tokyo. Tuy nhiên, dù có bị chỉ trích thì Chính phủ vẫn phải làm những điều có thể trong hợp tác Hàn-Nhật.